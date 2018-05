Löwenberg/Perleberg

Beim 35. Jahnsportfest des SSV Einheit Perleberg standen Leichtathleten aus Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg im Wettkampf miteinander. Traumwetter und tolle Atmosphäre sorgten für Topresultate in der Prignitz für die Leichtathleten des Löwenberger SV.

Mit zweimal Gold (Weitsprung und Ballwurf) und zweimal Bronze (800m und 50m-Sprint) war Theo Grützmann (M 7) einer der erfolgreichsten Junglöwen. Raphael Hoppe sicherte sich einen kompletten Medaillensatz durch Gold über 800m, Silber im Weitsprung und Bronze im 50m-Sprint der M 8. Im Hochsprung waren wieder die Löwenberger vorn mit dabei. Johanna Beil errang mit persönlichem Rekord von 1,15m die Silbermedaille der W 10. Luca Krause sicherte sich Bronze in der M 12 mit übersprungenen 1,25m und Arthur Rose siegte in der M 13 mit erfreulichen 1,55m. Leonard Lange gewann Bronze im Ballwurf der M 11, ebenso wie Luca Krause im 800m-Lauf der M 12. Sharon Hille (M 13) blieb am gesamten Wettkampftag zwar ohne Medaille, konnte aber mit drei persönlichen Bestleistungen im Speerwurf, 60m-Hürdenlauf und Kugelstoßen gute Grundlagen für kommende Wettbewerbe legen. Weitere Medaillen des ersten Wettkampftages sicherten sich Arthur Rose (Bronze Speer, Bronze 60m-Hürden, Silber Weitsprung) Mila Bethke (Bronze Weitsprung und 800m) und Paul Sokolowski (Gold Kugelstoßen).

Der 2. Wettkampftag ist den Sportlern ab Altersklasse M 14 vorbehalten. Hier startete Lara Sophie Glasow im Diskuswurf der U 18 und siegte mit neuer Bestleistung von 37,19m. Dabei verpasste sie die Norm für die Deutschen Meisterschaften nur knapp. Der angestrebte Erfolg im Kugelstoßen zur Erfüllung der Norm gelang noch nicht. Gina Maria Haugk wurde Fünfte im Speerwurf der U 18 mit 25,36m. 2 Siege und eine Silbermedaille steuerte Cornelia Arlt in der AK W 50 bei. Ihre Siegerweite von 9,46m im Kugelstoßen waren auch persönliche Bestleistung, dazu kamen 22,00m im Diskuswurf (Platz 1) und 21,92m im Speerwurf (Platz 2).

Von Axel Klicks