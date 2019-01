Oranienburg

Ab Samstag um 13.45 Uhr greifen die Handballer der zweiten Mannschaft des Oranienburger HC nach dem Landespokalsieg. In der Potsdamer MBS-Arena wird das Finalturnier an zwei Tagen ausgetragen, wobei heute die beiden Halbfinalpartien stattfinden werden. Dabei trifft der Verbandsligist aus Oranienburg als Underdog auf den Oberligisten Grünheider SV, doch im OHC-Lager geht man positiv an das Final Four heran. Vor dem Halbfinalduell spricht Trainer Silvio Krause über die Vorbereitungen, den Halbfinalgegner und über die Chancen, den Pott nach Oberhavel zu holen.

In wenigen Stunden ertönt der Anpfiff zum Halbfinalspiel im Handball-Landespokal. Wie groß ist die Anspannung in ihrem Team vor dem Duell gegen den Oberligisten aus Grünheide?

Silvio Krause: Anspannung ist vielleicht das falsche Wort. Ich denke, Vorfreude würde die Gefühlslage ganz gut beschreiben. Wir sind bereit und freuen uns auf die ganz spezielle Atmosphäre bei so einem Finalturnier.

Als Verbandsligist geht man als klarer Außenseiter in das Finalturnier. Ein Vorteil?

Ich denke, die Rolle des Außenseiters steht uns ganz gut und diese nehmen wir auch an. Wobei unser Team schon eine Mischung aus Verbandsliga-Spielern und Drittliga-Akteuren ist, das wissen auch die Gegner. Daher wird uns mit Sicherheit keiner unterschätzen.

Im Halbfinale wartet der Oberligist Grünheider SV auf ihr Team. Wie intensiv hat man sich mit dem kommenden Gegner beschäftigt?

Sehr intensiv, würde ich sagen. Wir haben uns ein Video über sie angeschaut und viele spielrelevante Dinge im Vorfeld besprochen. Dazu kenne ich noch aus meiner Zeit bei Grün-Weiß Werder den Grünheider SV ganz gut. Generell haben wir uns aber mit allen drei Teams, die im Halbfinale stehen, genauer beschäftigt. Denn wir spielen ja so oder so Sonntag ein weiteres Spiel und da wollen wir dann ebenfalls gut vorbereitet sein.

Wie wird der Kader für das Finalturnier aussehen? Gibt es auch Verstärkungen aus dem Drittliga-Team von Christian Pahl?

Ja, die wird es definitiv geben. Das wir uns Verstärkungen aus dem Drittliga-Kader holen werden, dürfte auch kein großes Geheimnis sein. Ich denke, dass Grünheide auch spätestens beim Warmmachen feststellen wird, dass sie nicht auf einen normalen Verbandsligisten treffen werden. Insgesamt werden sechs im Kader stehen. Wobei dies auch ein gewisses Risiko birgt, denn Spielabläufe sind so natürlich nicht so automatisiert wie normalerweise. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall schwerer auszurechnen sind und wir mehr über Grünheide wissen als sie über uns.

Was würde ein möglicher Landespokalsieg für den Verein, das Team und Sie persönlich bedeuten?

Für mich persönlich wäre es der dritte Sieg im Landespokal und der wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man bedenkt, dass ich ja erst seit dem Sommer des vergangenen Jahres beim OHC bin. Für das Team wäre es natürlich auch eine super Sache, zumal man sich durch einen Erfolg im Landespokal auch für den Amateurpokal qualifizieren würde. Das wäre auch aus Vereinssicht eine weitere schöne Werbeplattform.

Steht der anvisierte Aufstieg in die Brandenburgliga mit Blick auf die weitere Saison dennoch über allem?

Absolut und ohne Wenn und Aber! Nach dem bitteren Abstieg im Vorjahr ist das unser ganz großes Ziel für die laufende Saison. Ein möglicher Pokalsieg wäre dabei ein sehr schönes Beiwerk und auch für alle im Team ein Lohn der Arbeit. Aber als verlustpunktfreier Tabellenführer der Verbandsliga kann das Ziel nur Aufstieg heißen.

Von Knut Hagedorn