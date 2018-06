Löwenberg

Das vergangene Wochenende hatte es in sich für die Leichtathletik-Abteilung des Löwenberger SV. Gleich an zwei verschiedenen Veranstaltungen nahm der LSV-Tross teil – mit teils bemerkenswerten Ergebnissen und Leistungen. Lara Sophie Glasow wurde wegen ihrer phänomenalen Vorstellung im Diskuswurf bei den Berlin-Brandenburger Meisterschaften für die Internationale Junioren-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Schweinfurt nachnominiert. Das große Ziel war dabei, im Idealfall die Norm für die U 18-Europameisterschaft von 45 Metern zu werfen. Dieses Ziel hat sie allerdings deutlich verfehlt. Mit 31,66 Metern war bereits im Vorkampf für die Löwenbergerin Endstation. Trotzdem konnte Lara Sophie Glasow wichtige Erfahrungen auf der „großen Leichtathletikbühne“ sammeln. Ihr Start bei den Deutschen Meisterschaften in Rostock (27. bis 29. Juli) ist damit durch ein weiteres Puzzleteilchen ergänzt worden.

Tim Bertram ist dagegen fast schon ein „Gala-Profi“. Er startete bereits bei der DLV-Gala in Mannheim im vergangenen Jahr. Im 800 m-Lauf belegte er einen guten 6. Platz in 1:59,62 Minuten. Auch für Tim Bertram geht es dann in Rostock um Platzierungen bei der Deutschen Meisterschaft.

Ein Team von Jungen der Altersklasse U 14 des Löwenberger SV machte sich mit Trainer Axel Klicks am Sonntag auf, um sich im Blockmehrkampf den Besten des Landes Brandenburgs zu stellen. Arthur Rose erkämpfte im Block Sprint/Sprung der Wettkampfklasse M 13 die Bronzemedaille für den LSV. Dabei konnte er vor allem in seiner Spezialdisziplin, dem Hochsprung, viele Punkte sammeln. Er gewann den Wettbewerb im Rahmen des Mehrkampfes mit 1,59 Metern. Janos Heyn wurde im selben Block Neunter. Mit Bestleistungen im Weitsprung und Speerwurf erreichte er mehrere persönliche Zielstellungen. Seinen ersten Meisterschaftsmehrkampf absolvierte dagegen Sharon Hille im Block Wurf. Dabei überzeugte der Löwenberger in den Disziplinen Kugelstoßen und Diskuswerfen. Der vierte Platz wurde mit der ersten Meisterschaftsurkunde besiegelt. Im Block Lauf der M 12 kämpfte sich Luca Krause im starken Teilnehmerfeld auf Platz sieben. Besonders im 800 m-Lauf als abschließende Disziplin konnte er kämpferisch überzeugen.

Von Axel Klicks