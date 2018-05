Oberhavel

Ein Blick in den Laufkalender der letzten Woche verrät, dass es eine Menge an tollen Laufveranstaltungen für die Läufer und Läuferinnen aus Oberhavel gab. Potsdamer Drittelmarathon, Sachsenhausener Gedenklauf, Kremmen läuft und drei Mal Brandenburg-Cup in Lychen, Bad Freienwalde und am Werbellinsee.

Da hieß es für die Leichtathleten vom SV Stahl Hennigsdorf genau schauen, welchen Lauf man wo mitmachen kann und will. Die Familien Wagner und Scheiba entschieden sich für die Teilnahme an allen drei Laufveranstaltungen im Brandenburg-Cup. Alle Beteiligten wussten, dass das eine anstrengende Woche werden wird.

Die Laufstrecke in Lychen ist sehr anspruchsvoll und wunderschön am Wasser gelegen. Auf dem zweiten Streckenabschnitt ist besonders auf die Wurzeln zu achten und es geht schmale Pfade entlang. Bei jedem Schritt muss man aufpassen wo und wie man dieses setzt. Beim Baaseelauf wird die Natur rund um Bad Freienwalde genutzt und wer die Gegend kennt weiß, bergauf und bergab, nur so kann man dort laufen. Teilweise sandiger Untergrund raubt jedem Läufer/in die Kraft. Ebenfalls eine wellige Strecke wartete auf die Teilnehmer des Werbellinseelauf.

Die Athleten/innen des SV Stahl Hennigsdorf waren sehr erfolgreich in den sieben Tagen bei den drei Läufen im Brandenburg-Cup unterwegs. Melina und Irina Wagner, sowie Ursula Scheiba konnte kein Konkurrent ein Schnippchen schlagen und alle drei Läufer konnten an jedem Tag den Altersklassensieg für sich verbuchen und viele wertvolle Punkte in der Gesamtwertung des Brandenburg-Cup sammeln. Patrick Ueberschär zeigte einmal mehr, dass er in einer glänzenden Verfassung ist und holte sich am Werbellinsee den vierten Gesamtsieg bei der fünften Teilnahme im Brandenburg-Cup.

Von Marco Fiedler