Löwenberg

Äußerst erfolgreich kehrten die Leichtathleten des Löwenberger SV von den Berlin-Brandenburger Meisterschaften der U 18, Männer und Frauen aus dem Berliner Jahn-Sportpark zurück.

Bei hochsommerlichen Temperaturen bestand für Lara Sophie Glasow in der weiblichen U 18 die Zielstellung, die Norm für die Deutschen Meisterschaften im Diskuswerfen (39 m) mit bestmöglicher Platzierung zu erreichen und die bereits geschaffte Norm im Kugelstoßen (14 m, im Regionalfinale in Wittenberge) zu bestätigen. In Abwesenheit ihres Trainers gelang ihr das sehr gut. Mit 13,38 m wurde Glasow Berlin-Brandenburgische Vizemeisterin im Kugelstoßen. Den großen Coup landete sie dann allerdings im Diskuswerfen. Mit einem ungültigen Versuch eröffnete sie zunächst ihren Wettkampf, sicherte die Finalserie mit 29,70 m dann jedoch ab und warf im dritten Versuch neue persönliche Bestleistung mit 41,48 m – damit war die angepeilte Norm geschafft. Mit 39,93 m und 42,55 m warf sie sich in einen Erfolgsrausch und krönte diesen Erfolg mit dem hochverdienten Landesmeistertitel und 44,08 m im abschließenden Versuch. Damit katapultierte sich Lara Sophie Glasow auf Platz drei der deutschen Bestenliste im Diskuswurf der U 18. Sie verpasste die Qualifikationsweite für die anstehende U 18-Europameisterschaft im ungarischen Györ nur um knappe 92 Zentimeter.

Mittelstrecken-Ass Tim Bertram wurde ebenfalls Landesmeister. In der Altersklasse U 18 männlich setzte er sich in 1:58,07 min über 800 m durch. Bertram hat die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schon in der Tasche, die geforderten 1:59,00 min unterbot er bereits beim Meeting in Osterode mit 1:57,60 min. Diese Jahresbestleistung bedeutet Platz 13 für den Löwenberger Athleten in der deutschen Bestenliste.

Von Axel Klicks