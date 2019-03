231 Teilnehmer zählte die Laufgemeinschaft Neuruppin als Veranstalter des diesjährigen Burgwall-Laufs am Start in Treskow, so viele, wie nie zuvor. Über die langen Strecken wurden die Streckenrekorde sowohl von den Frauen als auch den Männern unterboten. Und Premieren gab es auch noch im Fontanejahr.