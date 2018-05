Potsdam

Die Potsdam Royals haben als Aufsteiger in die German Football League drei Spiele in Folge verloren. Bei Trainer Michael Vogt gibt es trotzdem kein Trübsalblasen. „In den bisherigen vier Meisterschaftsspielen haben wir gezeigt, dass wir mithalten können, leider waren die Ergebnisse noch nicht da“, bilanziert der Cheftrainer. „Diese Niederlagen sind natürlich bitter und mindern ein wenig die Euphorie des Saisonbeginns.“ Potsdam hatte zunächst 72:0 in der European Football League bei den Brüssel Tigers und zum Ligastart 56:0 in Hildesheim gewonnen.

Royals kämpfen um die Playoffs

Diese Spiele waren aber kein Gradmesser für die Stärke der Liga. Richtschnur könnte eher das Derby am Samstag (15 Uhr, Stadion Wilmersdorf) bei den Berlin Rebels sein. „Das ist ein Derby auf dem Papier“, sagt Vogt. Das Berlin-Brandenburger Duell habe noch keine Tradition, von dem ein Derby lebt. „Aber es soll mal ein richtiges Derby werden.“ Berlin ist mit zwei Siegen aus zwei Partien Tabellenzweiter (4:0 Punkte). Potsdam ist mit 2:6 Zählern Fünfter. „Klar ist, am Ende wird nach Sieg und Niederlage abgerechnet und hier stehen wir im Moment noch nicht da, wo wir uns gern gesehen hätten“, räumt Vogt ein. Der Verein hat als Ziel den Klassenerhalt ausgegeben. Die Mannschaft hat sich jedoch sogar die Teilnahme an den Playoffs auf die Fahne geschrieben. Vogt: „Dabei bleibt es. Wir sind so selbstbewusst, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Platz fünf oder sechs fetzt nicht. Solange Platz vier möglich ist, wollen wir versuchen, dort zu landen.“ Die ersten vier Teams der Nordstaffel treffen im Überkreuzvergleich auf Gegner aus der Südstaffel.

Ex-Berliner im Potsdamer Team

Um die Playoffs zu erreichen, müssen die Potsdamer aber noch ein paar Prozent draufpacken. „Es ist nicht dramatisch. Aber das ist die stärkste Liga Europas. Hier gibt es keinen leichten Gegner, jeder Fight ist für uns immer eine Herausforderung, vom An- bis hin zum Abpfiff.“ Der Aufsteiger hat Lehrgeld bezahlt. Immerhin, das Team um Quarterback David-Austin Gahafer konnte spielerisch mithalten und selber Akzente setzen, ja sogar in Führung gehen. Aber am Ende gab es gegen die Dresden Monarchs (34:45 und 24:42) sowie gegen die Cologne Crocodiles 41:42 nichts Zählbares. Besonders bitter war die Niederlage gegen Köln, als die Königlichen die Punkte unmittelbar vor dem Abpfiff im Luftschiffhafen noch aus der Hand gaben. Da hat Potsdam die bittere Erfahrung machen müssen, dass der Gegner jeden Fehler eiskalt bestraft. „Wir brauchen mehr Cleverness und Killerinstinkt“, sagt Vogt, der viele Gespräche führt, um die Fokussierung zu erhöhen.

Ein besonderes Spiel ist es heute für Neuzugang Philipp Ruffin, der vor der Saison von den Rebels nach Potsdam wechselte. Auch die Potsdamer Tim Hirselandt und Kevin Hummel trugen einst den Helm der Rebels.

Von Gerhard Pohl und Ronny Müller