Das erste GFL-Berlin-Brandenburg-Derby im American Football konnten die Potsdam Royals für sich entscheiden. Nach spannenden zweieinhalb Stunden verließ das Team von Cheftrainer Michael Vogt mit einem 31:20-Auswärtserfolg über die Berlin Rebels am Samstag das Stadion von Wilmersdorf. Damit belegt das Potsdamer Team mit 4:6 Punkten den fünften Tabellenplatz der Nordstaffel und kann weiter in Richtung Playoffs blicken.

„Der Sieg war erhofft und genauso ist es passiert. Wir haben diesmal weniger Fehler gemacht und sind im Spiel geblieben. Uns sollte das nicht noch einmal passieren, was wir in den Vorwochen erlebt haben. Man sieht, wir gehören in diese Liga und können da ein Wörtchen mitreden, das haben wir heute eindrucksvoll bewiesen“, äußerte unmittelbar nach dem Abpfiff ein freudiger Cheftrainer und fügt hinzu, „die Rebels sind ein sehr gutes Team sowie Gradmesser für uns. Sie haben in der letzten Saison in den Playoffs gespielt, umso stolzer können wir über den Erfolg sein.“

Gleich zu Beginn die Führung übernommen

Dass die Potsdamer unbedingt den Erfolg wollten, war unübersehbar. Sie gingen konzentriert in den Fight und bestimmten weitgehend das erste Quarter. Sie gingen folgerichtig durch einen Touchdown von Frederik Myrup Nielsen bereits in der Anfangsphase 6:0 in Führung. „Nachdem wir in den letzten drei Vergleichen immer in Rückstand geraten sind, kamen wir diesmal gleich im ersten Quarter zu Punkten“, bemerkte Wide Receiver Max Zimmermann, der zweimal einen Touchdown auf die eigene Habenseite bringen konnte. Bei diesem erstmaligen Aufeinandertreffen beider Teams in der GFL konnten die Gastgeber ihrerseits zum Auftakt des Folgequarters die Royals 7:6 ins Hintertreffen bringen. Ihnen ist es in diesem Abschnitt gelungen, sich besser auf das druckvolle Agieren der Königlichen einzustellen. Zwei Minuten vor der Halbzeitpause gelang Max Zimmermann ein weiterer Touchdown. Durch zwei Fieldgoals der Hauptstädter wurde die erste Spielhälfte beim Stand von 12:13 beendet. Trotz dieses Zwischenergebnisses bemerkte Michael Vogt, „diese erste Halbzeit war nicht schlecht“.

Potsdamer Fans sorgen für Unterstützung

Nach dem Wiederanpfiff gelang es den Potsdam Royals nahezu durchgängig, das eigene Konzept auf dem Rasen umzusetzen. Unter den 900 Zuschauern unterstützten etwa 100 mitgereiste Fans lautstark die Mannschaft. „Für ein Derby war noch etwas zu wenig los. Ich glaube, die lautstarke Potsdamer Seite war akustisch besser vertreten, als die Berliner gegenüber. Das macht uns stolz, dass wir so viele Fans haben. Ich denke, es wird sich im Laufe der Zeit zu einem ordentlichen Derby entwickeln“, so Vogt.

Dann war es erneut Nielsen, den die Rebels nie in den Griff bekamen, der mit einem weiteren Touchdown Potsdams Punkte auf 18 erhöhen konnte. Beide Teams boten den Zuschauern ein gutklassiges und mit vielen Emotionen geladenes Derby, das die Potsdamer fortan dominierten. Die Rebels gaben sich nie auf und es stand zwischenzeitlich 18:20. Da kam wieder Zimmermann, dem es gelang, dass sein Team das dritte Quarter mit 24:20 abschließen konnte.

In der entscheidenden Phase dominiert der Gast

Der letzte Abschnitt gehörte den Potsdam Royals. „Den Berlinern ist in der Offensive hinten raus nicht mehr viel gelungen, selbst die Chance zum Fieldgoal kurz vor dem Ende konnten sie nicht nutzen“, bewertete Zimmermann das vierte Quarter. Der bestens aufgelegte Wide Receiver Nielsen stellte mittels Touchdown sowie Extrapunkt den verdienten 31:20-Auswärtserfolg her. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung in allen Bereichen. Ich möchte heute keinen Spieler hervorheben“, bilanzierte der Cheftrainer.

Allerdings vergaben die Royals vier von fünf Möglichkeiten, Extrapunkte zu erzielen. Und Zimmermann ergänzte: „Der Sieg war definitiv wichtig für uns. Wenn wir wieder verloren hätten, müssten wir mit diesem Negativerlebnis in das EFL-Spiel gehen, danach die kurze Pause und spielfrei, das würde eine miese Stimmung hinterlassen. So war es ein bedeutungsvoller Sieg für uns – es war ein Teamsieg.“

Michael Vogt blickt bereits auf den kommenden Sonntag in den Luftschiffhafen. Da gibt es ab 14 Uhr erstmals Europäisches American Football in Potsdam. „In der EFL empfangen wir die Calanda Broncos aus der Schweiz. Hier müssen und werden wir uns ordentlich vorbereiten, wir wollen natürlich in das Finale“, sagte der Coach.

Von Gerhard Pohl