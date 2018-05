Potsdam

Erstmals gibt es in der brandenburgischen Landeshauptstadt im Stadion Luftschiffhafen internationales American Football zu sehen: Am Sonntag empfangen im Gruppenspiel der European Football League (EFL) die Potsdam Royals den Schweizer Serienmeister Calanda Broncos.

Dieser Mannschaftssport ist eine noch junge, aber bereits erfolgreiche und äußerst attraktive Farbe in der Sportlandschaft der Stadt, welche durch die GFL-Saison der Königlichen bereits großen Zuspruch gefunden hat. Ging es bisher in diesem ehrwürdigen Stadion, welches vorrangig die Leichtathleten sowie die Fußballerinnen von Turbine Potsdam nutzen, eher ruhig zu, so brachten die American Footballer unüberhörbar akustisch Leben in die Anlage.

Kampf um den Gruppensieg

Die Potsdam Royals beteiligen sich neben den Meisterschaftsauftritten in der German Football League (GFL) in diesem Jahr auch an den Cupwettbewerben auf europäischer Ebene. Hier muss sich das Team von Cheftrainer Michael Vogt in der Gruppenphase mit den Brüssel Tigers (Belgien) und der Schweizer Spitzenmannschaft, den Calanda Broncos, die in Chur beheimatet sind, auseinandersetzten. Insgesamt starten sechs Teams aus Europa bei diesem Wettbewerb. Der Sieger aus der Potsdamer Gruppe kämpft gegen den Sieger der Gruppe 2 im Finale um den Europapokal.

Broncos sind daheim ungeschlagen

Im Auftaktvergleich auf europäischer Ebene gewannen die Royals im April überraschend deutlich bei den Brüssel Tigers mit 72:0 und setzten ein erstes Achtungszeichen. Die Schweizer konnten die Belgier 39:0 bezwingen und sprachen da von einem überlegenen Erfolg, ohne dabei von den Tigers voll gefordert worden zu sein. So gibt es im Luftschiffhafen ein Gruppen-Endspiel. Der Gewinner steht im Finale um den EFL-Bowl gegen Milano Seamen aus Italien, das voraussichtlich am 9. Juni ausgetragen wird.

Die Gäste aus der Schweiz, Swiss Bowl-Sieger 2017 und nationaler Rekordmeister, haben sich bestens auf diesen Fight vorbereitet. In der laufenden Meisterschaft der A-Liga sind sie bisher unbezwungen und die Generalprobe gegen die Basel Gladiators wurde 51:0 gewonnen, was sie als „Schongang zum Kantersieg“ bezeichneten und dabei besonders ihren äußerst lauffreudigen Quarterback Clark Evans mit seinen präzisen Pässen hervorhoben. Die Broncos reisen selbstbewusst, aber mit dem notwendigen Respekt an. Laut Trainer Robin Haas haben sie die Royals intensiv analysiert und sich unter anderem deren Spiele gegen Köln, Hildesheim, Dresden und Berlin per Video angesehen.

Schweizer sprechen mit Hochachtung von den Potsdamern

Dabei sprachen sie in ihren Medien von einer hervorragenden Offense der Gastgeber, die in der Lage sei, enorm viele Punkte zu erzielen. Die Schweizer überzeugten unter anderen Quarterback David-Austin Gahafer, die Wide Receiver Max Zimmermann, Frederik Myrup Nielsen und Running Back Tyvis Smith sowie das gute Trainerteam. „Kommt man gegen die Mannschaft aus Potsdam in einen Rückstand, wird es sehr schwer, diesen dann aufzuholen. Es wird ein super Spiel mit sicherlich knappem Ausgang“, schätzt Gästecoach Robin Haas ein. „Auch wir haben uns in dieser Woche intensiv auf das Gruppenendspiel vorbereitet und wollen erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen, wie sie zuletzt auswärts gegen die Berlin Rebels vor einer Woche beim 31:20 Erfolg gezeigt wurde. Auch wir wollen in das Finale“, so Potsdams Trainer Michael Vogt.

Den Zuschauern wird am Sonntag im Luftschiffhafen eine attraktive Sportveranstaltung geboten. So gibt es neben einer durchgängigen Versorgung, Auftritte von Cheerleadern, eine vielfältige Umrahmung, die besonders für Kinder gedacht ist. Das Spiel wird fachgerecht und verständlich kommentiert. Kickoff ist bereits um 14 Uhr. Das Stadion ist ab 13 Uhr geöffnet.

Von Gerhard Pohl