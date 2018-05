Potsdam

Um den Schalter umzulegen, braucht Leonie Schauer nur die Boxhandschuhe überzustreifen. Diese Leidenschaft, diese Freude stehen ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Die 24-Jährige kann auch richtig zuschlagen – am besten am Wochenende bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften (DHM) im Boxen in der Uni-Sporthalle in Golm.

Für die Halbweltergewichtlerin (bis 64 Kilo) wird das ein Heimspiel. Denn Leonie Schauer studiert nicht nur an der Uni Potsdam Biologie und Chemie, sondern sie startet auch für den ausrichtenden USV Potsdam. Dieser Auftritt wird aber noch aus einem ganz anderen Grund ein denkwürdiger. Nur dreieinhalb Monate nach der Geburt ihrer Tochter Marlies klettert die Potsdamerin wieder in den Ring. „Daran habe ich vorher selbst nicht so richtig geglaubt. Aber dann hat sich mein Töchterchen ein bisschen beeilt und kam zweieinhalb Wochen früher zur Welt gegenüber dem ursprünglich errechneten Termin“, erzählt Leonie Schauer. „Ich hatte eine völlig problemlose Schwangerschaft, habe bis zum letzten Tag vor der Geburt noch trainiert.“

Schwanger und nicht krank

Leonie Schauer, Amateurboxerin aus Potsdam, trainiert im Park Babelsberg. Sie nimmt an den deutschen Hochschulmeisterschaften am 26/27. 5. in Potsdam teil. Trainer Steven Küchler ist auch Vater der gemeinsamen Tochter Marlies. Foto: Detlev Scheerbarth Quelle: Detlev Scheerbarth

Spätestens da kommt ihr Lebenspartner, Trainer und Vater des gemeinsamen Kindes ins Spiel. „Sie war ja schwanger und nicht krank“, wirft Steven Küchler mit einem spitzbübischen Lächeln ein. Das sitzt wie früher seine rechte Gerade. Denn Küchler war einst ein Klasse-Boxer. Der ehemalige Hallenser gewann als Amateur den EM-Titel, wurde Militär-Weltmeister und 2000 Olympiafünfter. Sein besonderer Coup: sieben Mal in Folge triumphierte der Lokalmatador beim renommierten Chemiepokal in Halle von 1995 bis 2001. Nach einer kurzen Profilaufbahn wurde er Trainer. Aktuell betreut er die Dreifach-Weltmeisterin Nicole Wesner.

Beim Boxen kennengelernt

Auch Leonie Schauer lernte Steven Küchler beim Boxen kennen. Sie hatte da von einem neuen Coach beim Fitness-Boxen in einem Potsdamer Studio gehört, nicht nur der Kurs kam bei ihr an. „Der kann mir was beibringen“, hat sie sofort erkannt. „Boxen ist meine Leidenschaft“, sagt die Studentin, die sich schon früher in ihrer Heimatstadt Dresden viel mit Kampfsport beschäftigte. Mit Judo fing alles an.

Mit dem Wechsel an die Uni Potsdam konnte sie dieser Leidenschaft noch besser frönen, weil hier neben dem Hochschulsport auch im USV die traditionsreiche Abteilung Boxen besteht, die nicht zum ersten Mal die Deutschen Studentenmeisterschaften ausrichtet. Ein halbes Dutzend Boxer vom Gastgeber sind bei der DHM dabei.

Leonie Schauer, die als Linkshänderin in der Rechtsauslage boxt, fühlt sich fit und vertraut auf Küchlers Ratschläge in der Ringecke, „obwohl es durch den Kopfschutz immer schwer ist, etwas zu verstehen“. An Kraft habe sie während der Schwangerschaft deutlich zulegen können. Der Coach sagt: „Meine Boxer setzen auf Schlagkraft.“ Im Vorjahr war Leonie Schauer in Rostock DHM-Dritte, diesmal will sie gern ins „Finale daheim“.

Von Peter Stein