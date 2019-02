Potsdam

Vor zehn Jahren hieß es für die Boxer des SV Motor Babelsberg erstmals „Ring frei!“ zur 1. Bundesliga. Die Mannschaft traf in ihrem ersten Heimkampf im Toyota-Autohaus in der Großbeerenstraße vor 600 begeisterten Zuschauern auf den Boxring Hertha BSC. Das Derby verloren die Gastgeber zwar knapp mit 11:13, aber sie eroberten sich sofort die Sympathien vieler Boxsportfreunde.

Bock auf Bundesliga

„Diese Bundesliga-Kämpfe waren immer etwas ganz Besonderes“, erinnert sich Marcel Schneider. Der Bantamgewichtler (bis 54 Kilogramm) stand in jener Startstaffel. Und nicht nur das. Der Leichteste musste auch immer als Erster der acht Kämpfer durch die Ringseile klettern. „Da war es immer wichtig, gut zu starten, um der ganzen Mannschaft ein gutes Gefühl für den Kampfabend zu geben“, erzählt Schneider. „Ich habe richtig Bock gehabt, in der Bundesliga zu boxen. Die Atmosphäre war besonders, die Zuschauer saßen dicht am Ring. Man konnte ihre Erwartungen spüren, ihre Zwischenrufe aufschnappen. Das hat mich beflügelt.“

So berichtete die MAZ vor zehn Jahren über den ersten Bundesligakampf von Motor Babelsberg. Quelle: Archiv MAZ

Der heute 32-Jährige kam immer vom Stützpunkt aus Frankfurt (Oder), hatte national mehrfach Medaillen gewonnen. Schneider, der bei der Feuerwehr arbeitet, lässt sich gerade zum Kampfrichter ausbilden und wird auf diese Weise zum Boxsport zurückkehren. „Wir waren immer eine tolle Truppe“, schickt er noch nach. Dass diese Bande bis heute halten, zeigt sich zum Beispiel darin, dass er sich mit Jörg Rosomkiewicz, der Mittelgewichtler war ebenso viele Jahre eine feste Größe in der Mannschaft, immer montags zum Fußballspielen trifft. „ Ralph Mantau war stets ein Trainer und Manager, der für den Boxsport lebte. Er wollte aber auch den Erfolg, entsprechend stellte er hohe Ansprüche an die Sportler“, erinnert Schneider an den 2016 im Alter von 55 Jahren leider viel zu früh verstorbenen Macher der Babelsberger Bundesliga-Geschichte.

Kontinuierlicher Aufbau

Sein Sohn Marcel Mantau führt als Abteilungsleiter das Erbe seines Vaters fort. „Mein Vater hat das kontinuierlich mit Trainer Heiko Prause aufgebaut. 1996 erfolgte der erste Gong in der Oberliga, danach ging es in die 2. Bundesliga. Nachdem wir dort 2008 zum dritten Mal nach 2005 und 2006 Meister geworden waren, wagten wir den Schritt in die erste Bundesliga“, sagt Mantau junior, der die Startbücher schrieb und auch beim Ringaufbau half. „Wir hatten alles in einem großen Container, den gesamten Ring und Tische. Die Stühle haben wir aus dem nahen Filmpark gestellt bekommen. Die Fans haben sich bei uns wohl gefühlt. Box-Bundesliga war ein Event, zumal Motor auf eine lange Tradition verweisen kann.“ In diesem Jahr feiert die Box-Abteilung, die auch Manfred Wolke, den Olympiasieger von 1968 hervorbrachte, ihr 70-jähriges Bestehen.

Publikumsliebling Subacius

Zu den Publikumslieblingen zählte ganz sicher auch Schwergewicht Vitalijus Subacius. Beim renommierten Chemie-Pokal in Halle/Saale hatte Mantau senior Kontakte zu dem Litauer aufgenommen, der mit Leichtgewicht Aurimas Naudius gleich noch einen Landsmann mitbrachte. „ Subacius war einer, der nie aufsteckte. Der boxte auch gegen zehn, zwanzig Kilo schwerere Jungs, er ging immer vorwärts und riss die Fans mit. Anschließend ließ er sich von diesen feiern, umarmte die Zuschauer. Das waren immer besondere Momente und meist der krönende Abschluss eines Kampfabends“, berichtet Marcel Mantau.

Besondere Typen in der Mannschaft

Mit Sergej Haan, Sebastian Formella, dem erwähnten Rosomkiewicz und Anatolij Hoppe standen in jenem Premierenjahrgang weitere Klasseboxer in den Babelsberger Reihen. Der Hamburger Formella ist jetzt noch als Profi aktiv, Hoppe fungiert als Trainer bei den Hamburg Giants in der 2. Box-Bundesliga. „Rosomkiewicz war ein ganz erfahrener Mann, hatte über 300 Kämpfe bestritten. Der boxte ganz abgezockt, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen“, erinnert sich Marcel Mantau. Die Boxer waren meist besondere Typen, dafür hatte sein Vater ein Händchen, wenn es darum ging, eine schlagkräftige Truppe aufzustellen. Die Krönung war 2016 der Gewinn der Mannschaftsmeisterschaft. Kurz darauf verstarb Ralph Mantau, der Vater des Erfolgs.

„An eine Rückkehr in die Bundesliga ist bei Motor nicht zu denken“, sagt Marcel Mantau. „Aber bei uns wird weiter geboxt.“ Die besten Talente wie Vaziz Agirman trainieren am Stützpunkt in Frankfurt (Oder).

Von Peter Stein