Patrick Wojcicki hat seinen ersten Titel als Profi gewonnen und sich für höhere Aufgaben empfohlen. Der 26 Jahre alte Wolfsburger gewann am Freitagabend vor 2000 Zuschauern in der Potsdamer MBS-Arena das Duell um die IBF-Intercontinental-Meisterschaft im Mittelgewicht gegen Ronny Mittag (Fürstenwalde) einstimmig nach Punkten (116:112, 117:111, 118:111).

„Wolf“ Wojcicki marschierte von Anfang an und hatte bei seinem ersten Kampf über zwölf Runden auch genügend Kondition. „Ich habe gezeigt, dass ich technisch überlegen war“, sagte Wojcicki, der einst als Amateur für Motor Babelsberg in der Bundesliga boxte und als Profi zum dritten Mal in Potsdam erfolgreich war. „Das war aber der mit Abstand wichtigste Kampf meiner Laufbahn“, meinte er nach seinem zwölften Auftritt als Profi (elf Siege, ein Unentschieden).

Mittag gratulierte fair: „Ich war durch eine alte Verletzung im Nacken, die wieder aufbrach, gehandicapt. ich habe alles gegeben, Patrick hat verdient gewonnen.“ Wojcicki sicherte sich zugleich die deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht und hofft nun „nach zwei, drei weiteren Kämpfen“ auf eine WM-Titelchance.

Elina Tissen bleibt Weltmeisterin

Im zweiten Hauptkampf des Abends verteidigte Elina Tissen (Warendorf) ihre WM-Titel der GBU und WIBF im Federgewicht gegen Nina Meinke (Berlin) über zehn Runden knapp mit 2:1 (99:91, 94:96, 97:93) nach Punkten. Während die 25 Jahre junge Herausforderin mutig begann und die ersten drei Runden dominierte, spielte die 31 Jahre alte Titelverteidigerin ihre Routine im Ring aus und setzte mit zunehmender Kampfdauer die klareren Treffer. „Ich habe verdient gewonnen“, meinte Elina Tissen, die nun unbedingt gegen die Rangsdorferin Ramona Kühne boxen will. Letztere war am Ring als Zuschauerin und sagte: „Ich stehe bereit für das Duell.“

Von Peter Stein