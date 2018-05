Potsdam

Er wollte in seinem Job als „Glücksbringer“ aufgehen. Deshalb stieg Dietrich Wendorff anderen Leuten aufs Dach. Doch mit dem Schornsteinfeger wurde es nichts. Der gebürtige Stettiner, der in Neuruppin aufwuchs, rutschte vom gebrochenen Laufbrett zwischen den Schornsteinen ab, blieb im Schneegitter hängen und wurde von der Feuerwehr gerettet. Nach einem zweiten ähnlichen Unfall gab der schwarze Mann auf. Wendorff verschrieb sich dem Sport mit den Leidenschaften Fußball und Volleyball. In Potsdam war er Mitbegründer der ersten Wohnsportgemeinschaft (WSG) in der Waldstadt und wurde zur Ikone. Nun hat sein nimmermüdes Herz aufgehört zu schlagen. Wendorff ist, wie MAZ erst jetzt erfuhr, am 20. April mit 82 Jahren gestorben. „Atze“, wie er von seinen Freunden genannt wurde, war dem Darmkrebs erlegen. „Mein Mann hat jahrelang gekämpft, bis er nicht mehr konnte“, sagt seine Witwe und jahrzehntelange sportliche Mitstreiterin Ruth.

„Ein feiner Kerl“

Einstige Mitstreiter würdigen den früheren Dauerbrenner. Der Kapitän der Fußballer von Motor Babelsberg, Klaus Benkert, meint:“,Atze’ war ein feiner Kerl. Als Torwart war er in der DDR-Liga-Elf ein starker Rückhalt, hätte allerdings lauter dirigieren müssen.“ Andreas Nierzejewski, stellvertretender Vorsitzender der WSG Waldstadt sagt: „Wir trauern um einen Sportfreund, dessen Verdienste nicht hoch genug anzurechnen sind. Von Anfang an hat er unseren Verein geführt, was für eine Lebensleistung.“

Bei den Kickern des SC Potsdam und von Motor Babelsberg brachte es der Mann mit den Pranken so groß wie Rhabarberblätter in den sechziger Jahren auf 121 Punktspiele. Laut wurden neben ihm andere, erzählte Wendorff einmal. „In Gera blendete mich die Sonne, und ein Flankenball rutschte mir durch die Hände zum Ausgleich ins Netz. Mittelverteidiger Manfred Pillau herrschte mich an: ,Willst du denn heute kein Geld verdienen’.“ Die Siegprämie von hundert Mark war futsch.

Viele Jahre Chef des DTSB-Kreisvorstandes

Wendorff machte nach einem Sportstudium Karriere beim Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB). Er baute Trainingszentren und Kreisausschüsse für Volleyball im Bezirk Potsdam auf und wurde 1977 Chef des DTSB-Kreisvorstandes Potsdam – der größten Kreisorganisation des Sports in der DDR mit 50 000 Mitgliedern. Umso größer war der Schock nach der Wende, als 46 hauptamtliche Trainer entlassen wurden. Wendorff blieb Chef der Kreisorganisation, die nun Stadtsportbund hieß, und verdiente später seine Brötchen als Landestrainer im Volleyball.

Zur Ikone wurde das Energiebündel als Chef der WSG Waldstadt, die er mehr als fünf Jahrzehnte leitete. Gattin Ruth gab bei den Abteilungen Frauengymnastik und Seniorensport den Ton an. Die WSG mit einst 1700 Mitgliedern wurde über die Wende gerettet und hat 260 Mitglieder in neun Abteilungen. Wendorff blieb dem Sport vor der Haustür treu, solange es ging. Das Motto des Dauerbrenners lautete: „Wenn du einmal etwas angefangen hast, dann musst du das auch zu Ende führen.“

Von Detlef Braune