Rainer Hoppe der deutsche Wasserballwart, will die Nationalmannschaft für Olympia stark machen. Am Wochenende gab es bei der Pokalendrunde im Potsdamer Sportbad blu eine Vollversammlung der deutschen Elite. Hoppe lobte die Nachwuchsarbeit in der Landeshauptstadt – dennoch droht Potsdam, nicht als Bundesstützpunkt klassifiziert zu werden.