Potsdam

Die Reise für den Großteil des Teams war nicht ganz so komfortabel. 15 bis 16 Stunden haben die Footballer der Royals für die Busfahrt von Potsdam nach Mailand eingeplant. „Es müsste nicht ganz so lange sein. Aber es ist auch eine teambildende Geschichte. Nachdem wir uns nach der Fahrt gerade gebogen haben, werden wir gemeinsam Essen und die Stadt anschauen“, erzählte Trainer Michael Vogt über die Pläne für den gestrigen Freitag.

Am Samstag wird es dagegen vor allem um eine konzentrierte Vorbereitung gehen. Denn um 19 Uhr steht der bisherige Höhepunkt der noch jungen Vereinsgeschichte an. Im Stadio Breda empfängt Gastgeber Seamen Milano die Gäste aus der höchsten deutschen Liga (GFL) zum Finale der European Football League (EFL). „Das hat wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert für uns. In so ein Finale muss man erst einmal kommen. Es sind zwar nur zwei Spiele bis ins Finale gewesen, aber gegen die Calanda Broncos muss man auch erst einmal gewinnen“, sagt Vogt.

Zwei Siege genügen

Im Auftaktspiel der Gruppenphase hatten die Royals die Brussels Tigers mit 72:0 abgefertigt, in der zweiten Partie gab es einen knappen Heimsieg gegen den Schweizer Meister Calanda Broncos (33:31). „Wir haben die letzten beiden Spiele Gott sei Dank wieder gewinnen können, das ist natürlich schön. Die Spiele liefen aber auch ein bisschen holprig. Letztendlich ist das aber auch egal wie, Hauptsache, man gewinnt“, sagt Vogt nach den Erfolgen gegen Calanda in der EFL und die Berlin Rebels in der GFL. Wobei für den Trainer der Royals der Gegner noch einmal eine andere Hausnummer sei. „Wir freuen uns sehr auf das Finale und wollen natürlich gewinnen. Das wird allerdings eine harte Nuss, Mailand ist eines der besseren europäischen Teams, viele sehen sie unter den Top Ten in Europa. Letztes Jahr waren sie italienischer Meister, dieses Jahr sind sie noch ungeschlagen. Sie sind sogar noch einen Ticken besser als Calanda.“

Für Vogt persönlich ist es nicht das erste Finale. In seiner Zeit bei den Berlin Adlern stand er gemeinsam mit dem heutigen Potsdamer Daniel Vöhringer 2011 im Finale des Eurobowl gegen die Swarco Raiders Tirol, verlor allerdings mit 12:27. „Ich will diese Erfahrung ungern noch einmal machen. Das war damals wirklich besonders, wir haben in Innsbruck vor 10 000 Leuten gespielt, das ist noch einmal eine ganz andere Atmosphäre, gerade als Auswärtsteam.“ Mit mindestens 4000 Zuschauern rechnet er in Mailand. So oder so wird es am Montag in Potsdam eine Feier für die Mannschaft geben. „Entweder eine kleine oder eine relativ große – je nach Ergebnis“, sagt Vogt.

Von Stephan Henke