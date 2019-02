Potsdam

Spätestens eineinhalb Stunden vor Wettkampfbeginn ist Maximilian Leuschner in der Halle. Der Gewichtheber empfängt mit dem AC Potsdam am Samstag (18 Uhr, Haeckelstraße 76) in der Gewichtheber-Bundesliga die SG Fortschritt Eibau (Sachsen). Wenn alle Teammitglieder versammelt sind, trommelt Trainer Andreas Anker zur Besprechung. Auch im Gewichtheben gibt es eine Mannschaftstaktik. Eine Stunde vor dem Start wird gewogen. Beim letzten Kampf Anfang Februar brachte Leuschner 87,5 Kilogramm auf die Waage. Das Gewicht ist wichtig – die zur Strecke gebrachte Last wird damit in Relation gesetzt und in Punkte umgerechnet.

Hunger auf Bauernfrühstück

Nach dem Wiegen können die Sportler essen. Für Leuschner kann es dann auch mal ein Mettbrötchen, eine Bockwurst oder Kuchen sein. „Es geht dann nur noch um das Sättigungsgefühl. Wir essen ja nicht so viel am Wettkampftag.“ In der Woche vor einem Wettkampf schwört der 20-Jährige auf Bauernfrühstück.

Wenn der Hunger gestillt ist, kommt die Erwärmung. „Da hat jeder sein eigenes Ritual“, sagt der Wirtschaftsrecht-Student. Während sich manch Teamkollege gerne auf dem Ergometer warmradelt, setzt Leuschner auf Gymnastik. „Ich mache kreisende Bewegungen und dehne mich.“

Dann schnappt sich der Potsdamer die Hantelstange. Anfangs reißt oder stößt er die 20-Kilo-Stange ohne weitere Gewichte, um an der Technik zu feilen. Es folgen Gewichte von 50, 70, 90 und 110 Kilogramm. „Ich taste mich mit wenigen Wiederholungen langsam nach oben.“

Bestleistung angepeilt

Leuschners Bestleistungen liegen bei 124 Kilo im Reißen und 150 Kilo im Stoßen. Für Samstag nimmt er sich 120 Kilo im Reißen vor. „Die kann ich stabil schaffen. Es geht auch mehr, wenn ich technisch konstant bin.“ Im Stoßen hofft er auf mindestens 145 Kilo. „Auch 147 sind machbar.“ Bald will er auch wieder seine Bestleistung von 150 Kilo angreifen. Wie die Tagesform ist, merkt Leuschner oft schon, wenn er die Hantel anfasst.

Seit elf Jahren ist Leuschner Gewichtheber. Im Jahr des Aufstieges aus der 2. Bundesliga ins Oberhaus gehörte er schon zum erweiterten Kader. Wegen Verletzungen bei Mannschaftskameraden kam Leuschner schon beim ersten Bundesliga-Kampf vor drei Jahren zum Debüt. Nun kämpft er seine dritte Bundesliga-Saison und hat einen festen Platz in der Mannschaft. „Wir halten alle super zusammen“, lobt er den Teamgeist.

600 Punkte als Ziel

Am Samstag im vorletzten Bundesliga-Heimkampf der Saison wollen die Potsdamer (4:8 Punkte) ihren fünften Tabellenplatz gegen den Sechsten Eibau (3:12) verteidigen. „Es wäre ein Ausrufezeichen, vor Eibau zu stehen“, sagt Leuschner. „Das ist eine der Mannschaften mit ähnlichem Niveau, wenn wir gut besetzt sind.“ Die Sachsen haben als Mannschaftsbestwert 620 Punkte geschafft. Die 600er-Marke haben die Potsdamer bisher nicht genommen. Bisher liegt die Bestmarke bei 573, aber drei Kämpfe stehen in dieser Saison noch aus.

Von Ronny Müller