Potsdam

Den ersten Gänsehautmoment hatte Linda Schwarz bereits erlebt, als die Handball-Weltmeisterschaft noch gar nicht begonnen hatte: Beim allgemeinen Warmlaufen für das Mega-Event. „Beim öffentlichen Training, das die deutsche Nationalmannschaft im Sportforum Höhenschönhausen zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel absolviert hat, habe ich mit den Spielern im Kabinengang gestanden, bevor sie auf das Spielfeld gegangen sind“, sagt die Potsdamerin, „da habe ich gedacht: Mann, du bist ja hier wirklich hautnah dabei.“

Seit diesem ersten Aufeinandertreffen mit den Stars hat es viele besondere Begegnungen gegeben für Linda Schwarz – der Alltag ist derzeit eine lange Kette von Aha- und Oha-Erlebnissen, denn die 24-Jährige ist täglich als Volunteer bei den insgesamt 15 Vorrundenspielen in der Mercedes-Benz-Arena im Einsatz. Mittendrin statt nur dabei in einem der derzeit größten Hotspots der Sportwelt.

Der tägliche Marathon beginnt um 9 Uhr

Der tägliche Marathon aus vielen Handgriffen für die Helferschar beginnt um 9 Uhr: Die Klatschpappen und Fahnen für die Fans müssen beispielsweise verteilt werden, Schilder aufgestellt oder ausgebessert werden, wenn etwas kaputtgegangen ist. Die Wechselbänke werden täglich mit Wasser und Handtüchern ausgestattet, die Kabinen der Mannschaften und der Internationalen Handball-Federation ( IHF) vorbereitet und mit Obst, Snacks und Getränken versorgt. „Das muss auch immer zwischen den Spielen neu gemacht werden. Es ist inzwischen ein bisschen stressfreier, weil sich vieles eingespielt hat“, berichtet Linda Schwarz. Obwohl sie nach der Frühschicht, wenn der Spätdienst übernimmt, nach Hause fahren könnte, bleibt die Märkerin bis zum Schlusspfiff in der Arena. „Ich schaue mir alle Partien bis zum Ende an, ich bin ja auch selber Handballspielerin und Fan“, berichtet die Sportmanagement-Studentin, die mit der zweiten Mannschaft des HV Grün-Weiß Werder in der Kreisliga antritt.

Mehr als 200 Freiwillige in Berlin

Die Bewerbung lag also nahe für ein Engagement als freiwillige Helferin, im vergangenen Herbst kam dann die Zusage des lokalen Organisationskomitees für den Spielort Berlin. Ende November gab es unter der Regie des Komitee-Leiters Matthias Auth eine Schulung der mehr als 200 freiwilligen Helfer in der Hauptstadt, in der noch bis heute Vorrundenspiele ausgetragen werden. Bis dahin sorgt hinter den Kulissen eine Helferschar aus nah und fern dafür, dass der gewaltige WM-Mechanismus störungsfrei arbeitet. „Die Helfer kommen aus allen Teilen Deutschlands“, sagt Linda Schwarz.

Auch manch ein Brandenburger ist im Einsatz und wurde bereits mit einem einmaligen Erlebnis entlohnt: Nathalie Neumann vom SV Lok Rangsdorf beispielsweise rückte für einen Moment in den Fokus der Handballwelt, als sie bei der Eröffnungszeremonie die Fahne des Weltverbandes trug und ihr Gesicht von einer TV-Großaufnahme bei der Übertragung eingefangen wurde. Ihre Vereinskameradin Adina Standke vom SV Lok im Landkreis Teltow-Fläming erlebte als Spalierkind die Stars aus allernächster Nähe.

Kontakte knüpfen

Für Linda Schwarz, die unmittelbar vor dem Abschluss ihres Sportmanagement-Studiums steht, ist der Daueraufenthalt in der Benz-Arena außerdem eine perfekte Symbiose aus gelebtem Hobby und beruflicher Orientierung: „Natürlich geht es in erster Linie darum, zu helfen, aber man kann seinen Horizont erweitern und auch Kontakte knüpfen. Da ich auch dem Organisationskomitee viel assistiere, bekomme ich unheimlich viele Einblicke. Aber unabhängig davon macht es Riesenspaß, Teil eines tollen Teams zu sein.“

Von Lars Sittig