Potsdam

Die Party dauerte bis in den späten Abend in der Clubgaststätte der Potsdamer Sport-Union an der Templiner Straße. Die Hockeydamen hatten am Wochenende auch was zu feiern. In zwei Relegationsspielen rangen sie den Plauer SV, Meister der Oberliga Mecklenburg-Vorpommern, jeweils mit 10:0 nieder und sind damit in die Regionalliga der Hallenserie 2019/20 aufgestiegen.

„Wir waren uns im Vorfeld nicht sicher, was uns erwarten würde“, sagt Silven Seidelt, Kapitänin der Potsdamer Hockeydamen. Ihr Trainer Ingo Marquardt hatte so seine Befürchtungen, weil er und sein Team den Gegner überhaupt nicht kannten. Also hieß es, von Beginn an wach zu sein, ruhig zu bleiben und das eigene Spiel durchzuziehen. „Und wir waren wach“, sagt Silven Seidelt, „haben schnelle Tore gemacht. Wir hatten Phasen, in denen wir wirklich aggressiv waren.“ Besonders nach Ecken, eine der Hauptstärken der PSU-Frauen, fielen die Treffer. Und so führte das Team bis zur Pause bereits 5:0 in Plau am See und 6:0 am Sonntag zu Hause. Leicht sei ihnen der Erfolg aber nicht gefallen, so die 34-Jährige, die bereits seit 13 Jahren in Potsdam spielt. „Die haben gekämpft wie die Löwen.“

Gute Basis in der Berlinliga

Am Ende fehlte bei den Gegnerinnen vielleicht auch die Kraft, da sie in ihrer Liga nur Spiele von zweimal 20 Minuten gewohnt sind, und in der Berliner Oberliga 60 Minuten gespielt werden. „Außerdem war das Ausgangsniveau ein höheres“, so die Kapitänin. In der Berlinliga spielen Bundesligareserven. Diese zweiten Mannschaften dürfen zwar nicht aufsteigen, aber gegen die mussten die Potsdamer Hockeydamen erst einmal bestehen, um als beste erste Mannschaft in die Relegation gehen zu können.

Nach der zweiten Phase der Oberliga-Feldsaison, die in Kürze beginnt, steht nun für Ingo Marquardt und sein Team das Abenteuer Regionalliga an mit 14 Spielen. Ab November geht es los. „Das wird schon eine Belastung, manchmal zwei Spiele an einem Wochenende oder die längeren Auswärtsfahrten.“

Von Dirk Becker