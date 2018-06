Potsdam

Ihrer Favoritenrolle wurden die Judoka des UJKC Potsdam zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga gerecht. Im Heimkampf besiegten sie am Samstag in der MBS-Arena den TSV Bayer 04 Leverkusen deutlich mit 12:2. In der Tabelle verbesserten sich die Potsdamer mit sechs Punkten vom fünften auf den dritten Platz. „Wir dürfen jetzt nicht mehr patzen und müssen alle vier noch ausstehenden Mannschaftsvergleiche gewinnen, wollen wir uns die Chance auf den zweiten Tabellenplatz erhalten“, war die klare Ansage von Trainer Mario Schendel.

Dieses hatten alle dreizehn eingesetzten Judoka auch nachhaltig verinnerlicht. Gleich im ersten Kampf war nach 1:04 Minuten Schluss, da verließ Erik Abramow (+100kg) mit seinem Sieg über Jan-Luca Schatten als Sieger die Tatami.

Yvo Witassek enttäuscht nicht trotz Niederlage

Das hatte Signalwirkung, denn die folgenden fünf Vergleiche brachten die Potsdamer im Eilzugtempo auf die Habenseite und der UJKC führte schnell 6:0. Dann brachte Schendel erstmals den erst 16-Jährigen Yvo Witassek (-100kg) gegen den bereits in der Juniorennationalmannschaft eingesetzten Dennis Gutsche auf die Matte. „Der Youngster hat bisher eine gute Entwicklung genommen und seinen Einsatz heute – er war der einzige Potsdamer, welcher auch im zweiten Durchgang eingesetzt wurde – gerechtfertigt. Wenn er diesmal noch der Unterlegene war, Yvo wird seinen Weg gehen, er hatte heute seine Premiere“, bewertete der Trainer seine beiden Auftritte. „Er hätte auch gewinnen können. Es sind Kleinigkeiten die kampfentscheidend waren, dennoch bin ich nicht unzufrieden mit seinem Auftritt. Ich betreue ihn seit drei Jahren und da schaue ich schon ganz genau auf seine Leistungsentwicklung“, fügte Schendel hinzu. Obwohl die Kämpfe teilweise sehr einseitig zu Gunsten des UJKC verliefen, überzeugten alle eingesetzten Akteure den Trainer. Er wollte dennoch keinen besonders hervorheben.

Viel für das Unterpunktekonto getan

Der zweite Durchgang glich dem vorausgegangenen. Von Daniel Zorn (+100kg) bis hin zu Georg Siegmund (-73kg) gab es in sechs Gewichtsklassen Siege in Folge gegen das mit Besetzungsproblemen angereiste Team aus Leverkusen. So stand nach vierzehn Kämpfen ein überzeugender 12:2-Erfolg auf der Anzeigetafel. „Ich hatte mit einem Sieg, auch in dieser Höhe gerechnet. Wir haben heute Wichtiges für das Unterpunktekonto (117:20) getan, was am Ende durchaus entscheidend bei den Platzierungen sein kann. Denn es ist durchaus möglich, dass am letzten Kampftag drei Mannschaften punktgleich sind und den zweiten Tabellenplatz belegen können, welcher für eine Teilnahme im Halbfinale berechtigt. Das könnte dann der Kampf des Jahres werden“, bemerkte Schendel. Er fügte in seiner Bilanz hinzu, dass es eine Werbung für den Stützpunkt Potsdam war. Denn in den Reihen seines Team standen zehn ehemalige beziehungsweise aktuelle Sportschüler.

Von Gerhard Pohl