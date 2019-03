Bad Freienwalde

Dass Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe mit allen Wassern gewaschen ist, überrascht kaum. Da der 37-Jährige als ausgebildeter Skilehrer auch auf den Pisten der Tiroler Berge in den Alpen zurechtkommt, war er besonders neugierig auf den Besuch am Montag beim Wintersportverein (WSV) Bad Freienwalde 1923. Im Rahmen der „ChampionsShip“-Aktion von Lotto Brandenburg stellte sich Rauhe mit seinen Mitstreitern Franziska John, Sebastian Brendel und Jan Vandrey – allesamt Olympiasieger – vom KC Potsdam diverser Mutproben an den Skisprungschanzen im Papengrund.

Schlittenfahrt im Schanzenauslauf in Bad Freienwalde Quelle: Peter Stein

Schanzen beeindrucken

Abheben wie die WSV-Jungadler Max (12) und Moritz (11), die als Schülercup-Sieger zu den Besten ihrer Altersklasse in Deutschland gehören – wollten die Kanuten dann doch nicht. „Das ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man oben auf dem Absprungbalken sitzt und ins Tal blickt“, gab Rauhe zu, nachdem er die 161 Treppenstufen auf den Turm der 60-Meter-Helmut-Recknagel-Kurstadtschanze geklettert war. „Alle Achtung, da kann man die Skispringer nur bewundern.“ Auch Brendel, der sich als Mutprobe auf die Talfahrt mit Canadier-Partner Vandrey auf dem Schlitten im mit grünen Kunststoffmatten belegten Auslaufhang beschränkte, meinte: „Das ist schon faszinierend. Ich glaube, für mich wäre das nichts.“ Aber eine Beziehung zum Wintersport hat der Dreifach-Olympiasieger schon. „Von Jugend an sind wir jeden Winter ins Skilager zum Langlauf gefahren. Auch mit meiner Familie war ich zum Skilaufen in Oberhof.“

Kleine Wettbewerbe

Die kleinen Wettbewerbe sind für die Champions weniger als sportliche Herausforderung denn als Anschubhilfe für den gastgebenden Verein gedacht, der von Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms einen Scheck von 500 Euro überreicht bekam. Zuvor hatten die von Lotto Brandenburg unterstützten prominenten Sportler im vergangenen Jahr bereits bei Rollstuhlbasketballern, der Feuerwehr und dem Kanu-Nachwuchs ihres Vereins KC Potsdam vorbeigeschaut und für Begeisterung am Sport geworben. Bad Freienwalde ist nicht nur Deutschlands nördlichstes Skisprung-Areal, sondern auch Landesstützpunkt für Skispringen und Nordische Kombination.

Soziale Verantwortung

„Ich finde es gut, wenn wir auf diese Weise den WSV Bad Freienwalde bekannt machen und unterstützen können. So ein Wintersportverein ist für Brandenburg schon etwas besonderes. Wir Spitzensportler haben auch eine soziale Verantwortung, der wir uns gern stellen. In den Vereinen wird viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Das kann man nicht hoch genug würdigen“, sagte Brendel im Namen des Kanu-Quartetts, das bereits am Dienstag in die nächsten Trainingslager nach Sabaudia/ Italien beziehungsweise Sevilla/ Spanien aufbricht.

Von Peter Stein