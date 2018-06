Belgrad

Sebastian Brendel und sein Trainer Ralph Welke hatten es geahnt. „Das wird diesmal eine enge Kiste“, meinten sie vor den Kanu-Europameisterschaften in Belgrad. Der dreimalige Olympiasieger und mehrfache Weltmeister versuchte am Samstag in seiner Paradedisziplin, den 1000 Metern, im Canadier-Einer alles, um den bärenstarken Tschechen Martin Fuksa mit einem Zielsprung noch abzufangen. Brendel trieb sein Boot zwar noch mal mächtig nach vorn und landete anschließend im Wasser, doch er musste sich 0,087 Sekunden geschlagen geben.

Brendel hat alles probiert

„Ich habe alles gegeben, mit dem Zielsprung wollte ich das Letzte nach vorn werfen, um Martin noch abzufangen. Nach den 3,5 Sekunden Rückstand beim Weltcup in Duisburg ist es für mich dennoch ein gutes Ergebnis, mit Silber kann ich gut leben“, kommentierte Brendel, der sich auch am Sonntag über 500 Meter erneut dem Tschechen beugen musste. „Dafür, dass es die 500 Meter waren, bin ich super zufrieden. Ich wollte etwas probieren und offensiv das Rennen angehen. Allerdings war es sehr schmerzhaft auf den letzten Metern. Es ist gut, wenn man in der Taktik variabel und für die Gegner nicht so leicht auszurechnen ist“, sagte Brendel, der zum Abschluss über die nichtolympischen 5000 Meter Gold einfuhr. Bis zu den Weltmeisterschaften Ende August in Portugal will er noch einmal eine Schippe drauflegen.

Rauhe holt sich Silber im Kajak-Vierer

Ebenfalls EM-Silber holte sich sein Potsdamer Vereinsgefährte Ronald Rauhe im Kajak-Vierer über 500 Meter. Das Weltmeister-Boot wählte eine offensive Taktik, musste sich aber schließlich den Spaniern um 14 Tausendstelsekunden beugen. „Wir wollten vom Start weg offensiv angehen und auf der Strecke mit hohem Tempo die Spanier in Schach halten. Das ist uns lange gut gelungen. Am Ende hat dann noch etwas die Kraft gefehlt. Wenn wir in den nächsten Wochen an unserem Stehvermögen arbeiten, dann sollte Spanien bis zur WM machbar sein. Ich reise mit einem guten Gefühl von der EM nach Hause“, bilanzierte Routinier Rauhe.

Kajak-Damen enttäuschen

Die weiteren Potsdamer Starter – insgesamt waren zehn Athleten vom Kanu-Club bei der EM dabei – mussten viel Lehrgeld zahlen. Franziska Weber und Conny Waßmuth kamen im Kajak-Vierer der Frauen über 500 Meter nur auf den sechsten Platz. Im Kajak-Einer über 200 Meter reichte es für Conny Waßmuth nur zu Rang 14. Jan Vandrey wurde im Canadier-Vierer über 500 Meter ebenso Sechster wie Tamas Gescö im Kajak-Vierer über 1000 Meter. Im Canadier-Einer kam Olympiasieger Vandrey über 200 Meter auf den achten Platz. Annika Loske erkämpfte sich im Canadier-Einer über 500 Meter einen fünften Rang.

Ebenfalls Fünfte wurden im Kajak-Zweier über 200 Meter die beiden Potsdamer Felix König und Timo Haseleu. Stefan Kiraj belegte mit seinem Berliner Partner Moritz Adam im Canadier-Zweier über 200 Meter Rang neun.

Von Peter Stein