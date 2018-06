Potsdam

Torsten Gutsche, der Vereinschef des Kanu-Clubs Potsdam, ist begeistert. „Wenn du solche Ausnahmekönner in deinen Reihen hast, kannst du nur den Hut vor ihnen ziehen.“ Gutsche, in den 1990er Jahren selbst dreimaliger Olympiasieger, denkt da vor allem an Sebastian Brendel, Ronald Rauhe, Franziska Weber und Conny Waßmuth, die es bei den Kanu-Europameisterschaften in Belgrad an diesem Wochenende wieder richten sollen.

Rauhe gibt den Jüngeren Tipps

Zum Beispiel Ronald Rauhe. Der mittlerweile 36-Jährige paddelt seit 1999 in der Weltspitze, strebt seine fünften Olympischen Spiele 2020 an. Auf dem Weg nach Tokio hat er im Kajak-Vierer über 500 Meter eine neue Herausforderung gefunden, wurde im Vorjahr in dem Boot Weltmeister – sein 15. WM-Gold. „Was er leistet, ist phänomenal. Vor allem ist er einer, der den Jüngeren viele Tipps gibt. Dafür ist sich Ronny nicht zu schade. Davon profitieren die jungen Leute wie Felix König oder Timo Haseleu. Auch wenn sie das Niveau von Ronny noch nicht erreichen. Sein großes Plus ist die professionelle Einstellung“, sagt Gutsche, der am Freitag seinen 50. Geburtstag feiert.

EM als Zwischenstation

Ein Profi durch und durch ist auch Sebastian Brendel. Der dreimalige Olympiasieger ist nach den jüngsten Weltcup-Niederlagen zwar nicht unbedingt der Topfavorit auf EM-Gold, aber bei Meisterschaften wusste sich der 30-Jährige immer zu steigern. Über 500, 1000 und 5000 Meter wird er in Serbiens Hauptstadt im Canadier-Einer knien. Trainer Ralph Welke sagt: „Natürlich ist Sebastian ein Ausnahmeathlet, wie man ihn nicht alle Tage hat. Er lebt für diesen Sport. Und das Entscheidende ist: Er bewegt sich auf den olympischen Strecken.“

Welke relativiert mit Blick auf die EM: „Das ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften.“ Diese finden Ende August in Montemor-O-Velho in Portugal statt. „Aber die Sportler, die jetzt bei der EM dabei sind, bilden auch den WM-Kader. Daran wird sich nichts mehr ändern“, schätzt Welke ein. „Einzig: Wir hoffen, zur WM in noch besserer Form zu sein.“

Gedämpfte Erwartungen

Besonders schwer dürften es bei der EM die erfolgsverwöhnten deutschen Kajak-Damen haben, nicht nur wegen verletzungsbedingter Ausfälle. Die Potsdamerin Franziska Weber etwa hat sich auf ihr Bau-Ingenieurstudium konzentriert und dadurch die Trainingsumfänge reduziert. Trotzdem sitzt die 29-jährige Olympiasiegerin im Kajak-Vierer über 500 Meter wie ihre Vereinsgefährtin Conny Waßmuth (35). War das Boot früher ein Erfolgsgarant, so dürfte es laut Welke diesmal schwer werden, sich gegen ungarische, weißrussische, ukrainische und polnische Quartette zu behaupten.

Die deutsche Flotte mit zehn Potsdamern hat sich im Trainingslager in Duisburg auf die EM vorbereitet und flog gestern nach Belgrad. Welke hat „gedämpfte Erwartungen“ und hofft „auf die eine oder andere positive Überraschung“.

Darauf setzt auch Vereinschef Gutsche und denkt dabei in erster Linie an die Canadierspezialisten Stefan Kiraj und Jan Vandrey. Auch diese sind mit 29 beziehungsweise 26 Jahren mittlerweile gestandene Athleten.

Von Peter Stein