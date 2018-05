Potsdam

Am Dienstag schallte die Stimme von Trainer Ralph Welke unüberhörbar über den Liebenberger See am Sportzentrum in Kienbaum (Oder-Spree). Schützling Sebastian Brendel holte sich den letzten Schliff für den am Wochenende anstehenden Kanu-Weltcup in Duisburg.

Die stärksten Kontrahenten sind dabei

Während die internationale Konkurrenz bereits am vergangenen Wochenende in Szeged/Ungarn vorlegte, wird es für Brendel der internationale Saisoneinstieg auf der Wedau. „Meine schärfsten Konkurrenten werden in Duisburg dabei sein. Ich bin gespannt“, sagt der 30-Jährige vom KC Potsdam. Wie im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft wird er sich wieder ein packendes Duell mit dem Tschechen Martin Fuksa und dem Brasilianer Isaquias Queiroz dos Santos liefern. „Im Vorjahr habe ich bei den Weltcups auch mal gegen Fuksa verloren, der in Szeged mit einer ganz starken Zeit gewonnen hat. Aber zum Höhepunkt bei der WM war ich wieder vorn“, sagt Brendel und macht keinen Hehl daraus, dass er dieses Kunststück 2018 gern wiederholen möchte. Die Weltmeisterschaften finden Ende August in Montemor O Velho/Portugal statt. Doch schon zwei Wochen nach Duisburg stehen in Belgrad die Europameisterschaften an.

Ohne Vandrey keine Zweier-Option

Canadierspezialist Brendel konzentriert sich heuer ganz auf den Einer, tritt in Duisburg über 500 und seine Paradestrecke 1000 Meter an. Notgedrungen. Denn sein ursprünglicher Plan, auch im Canadier-Zweier mit Jan Vandrey, mit dem er 2016 in Rio ebenfalls Olympia-Gold gewann, wieder anzugreifen, ist früh gescheitert. Vandrey konnte sich bei den nationalen Ausscheiden auf seiner rechten Schlagposition nicht unter den Top-Vier behaupten, damit entfiel die Zweier-Option.

Viele Jäger

Brendel, der im Vorjahr trotz verspätetem Trainingseinstiegs und reduziertem -umfangs dreimaliger Weltmeister wurde, hat die letzten Monate wieder mehr das Stechpaddel durch das Wasser gezogen. Schon im November legte er im warmen Florida wichtige Grundlagen. „Die Basis ist da“, meint er. Doch der dreimalige Olympiasieger weiß natürlich, dass die Jäger nicht weniger geworden sind. Deshalb wird er der Konkurrenz nicht aus dem Weg gehen. Coach Welke hat Stimme und ein Händchen dafür, wie er für seinen Vorzeigeathleten die Belastung dosieren muss. Denn Brendel will mit Blick auf Olympia 2020 seinen Nimbus als Nummer eins verteidigen.

Von Peter Stein