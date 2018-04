Potsdam

Der OSC Potsdam steht im „kleinen Finale“ der Deutschen Wasserball-Liga. In der Best-of-five-Serie des Halbfinal-Duells gegen Waspo 98 Hannover unterlag die Mannschaft von Trainer Alexander Tchigir glatt mit 0:3. Nach dem 16:10 in Potsdam siegte das Profi-Team von der Leine im heimischen Schwimmstadion am Sonnabend 16:6 (3:1, 7:0, 2:3, 4:2) und tags darauf 18:7 (7:1, 3:2, 3:2, 5:2).

Trainer sieht gute Momente

„Wir haben in beiden Spielen je ein Viertel zu hoch verloren, um bessere Resultate abzuliefern“, sagte Tchigir zum Wochenende. „Etwas besser wollten wir uns verkaufen, unzufrieden müssen wir aber nicht sein. Es gab immer wieder sehr gute Momente.“ Es bleibe zu hoffen, dass die Erfahrungen gegen das Hannoveraner Champions- League-Team mit in die Saisonhöhepunkte genommen werden können. Mit dem „Final 4“ des Deutschen Wasserball-Pokals in zwei Wochen im Potsdamer Sportbad „blu“ steht die erste Medaillenchance für den OSC an. Ende Mai geht es dann in einer Best-of-three-Serie gegen den ASC Duisburg um DWL-Bronze. Die Rheinländer mussten in der zweiten Halbfinal-Serie ebenfalls nach drei deutlichen Niederlagen gegen den Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 die Finalträume begraben.

Hannover sorgt schnell für klare Verhältnisse

Am Sonnabend sah es Ende des zweiten Viertels nach einem Debakel des OSC Potsdam aus, als beim Stand von 1:10 die Seiten gewechselt wurden. Lediglich Erik Miers hatte nach gut drei Minuten zum 1:1 ausgeglichen. Dann verkürzten Tomi Tadin (2) und Ferdinand Korbel zum 4:10 und sorgten damit für das einzige gewonnene Viertel der Partie. Im letzten Durchgang trafen Korbel und Deni Cerniar zum 6:12, bevor Waspo noch vier Tore zum Endstand erzielte.

Am Sonntag sorgte Hannover im ersten Viertel (7:0) für klare Verhältnisse. Erst vier Sekunden vor der ersten Pause gelang Maximilian Sturz das 1:7. Im zweiten Abschnitt trafen Miers zum 2:9 und Tadin zum 3:10. Cerniar (4:10) und Reiko Zech (5:13) markierten im dritten Viertel die Potsdamer Treffer. Kapitän Hannes Schulz (6:13) und Cerniar (7:15) trafen außerdem.

Von Carsten Schmitt