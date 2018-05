Potsdam

Die Bundesliga-Wasserballer des OSC Potsdam hatten ihre Fans nach dem letzten Heimspiel der Saison zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Doch nach dem 15:9 (2:2, 5:2, 4:2, 4:3)-Erfolg gegen den ASC Duisburg zum Auftakt der Best of Three-Serie um Meisterschaftsbronze trommelte zunächst Abteilungsleiter Andreas Ehrl die Truppe zusammen. Trotz der gelungenen Revanche für das verlorene kleine Finale im Pokalwettbewerb hatte der Ex-Nationalspieler am Samstagabend Ansätze für Kritik ausgemacht.

Abteilungsleiter Ehrl mahnt

„Die Mannschaft hat ohne Zweifel gut gespielt“, sagte Ehrl. „Aber man kann sich nicht erlauben, sich provozieren zu lassen. Die Jungs haben es nicht geschafft, das Spiel zu beruhigen. Ich habe eine stabile Verteidigung vermisst. Man muss den Gegner mit Kontertoren zermürben, nicht mit Stürmerfouls.“ Warum Ehrl Wasser in den Wein goss, ist klar: Nur mit einer Topleistung können sich die Potsdamer Männer am kommenden Wochenende die erste Medaille der Vereinsgeschichte holen. Am Samstag (18 Uhr) steigt das zweite Spiel der Serie in Duisburg, Spiel drei ist für Sonntag (14 Uhr) angesetzt. „In Duisburg sind 1000 Zuschauer, da darf man sich nicht von der Hektik anstecken lassen“, warnte Ehrl.

Cerniar ragt mit sechs Toren heraus

Die Potsdamer hatten sich vor rund 300 Zuschauern im „blu“ im zweiten Drittel abgesetzt und brachten den Vorsprung mehr oder weniger souverän über die Runden, ließen aber viele Chancen zu. Torhüter Dragan Kolesko bot eine bravouröse Leistung und verhinderte ein Aufbegehren der Gäste. In der Offensive ragte Deni Cerniar mit sechs Toren heraus. „Ich freue mich, dass Deni heute so ein Niveau hatte“, sagte Trainer Alexander Tchigir. „Er hatte Selbstvertrauen und übernahm Verantwortung.“ Der Kroate Cerniar brodelte und strotzte vor Siegeswille. Er nahm sich mutig Würfe und wurde belohnt. „Ich versuche in jedem Spiel mein Maximum zu geben“, sagte Cerniar, der jeden seiner Treffer emotional auskostete und in teils provozierender Manier feierte. „Ich wollte explodieren.“ Die Schiedsrichter entschärften die Situation jedoch mit einer Warnung und der Aufforderung zur Mäßigung. „Das kann man so nicht machen“, gab sich der Torjäger reumütig. Nun gehe es um alles oder nichts. Cerniar: „Wir müssen in Duisburg noch einmal über unsere Grenzen gehen.“

Spiel im Außenbecken steht an

Für Erik Miers ist die Reise nach Duisburg der Anfang vom Ende seiner Wasserballkarriere. Der 35-Jährige, der vor zwei Jahren von den Wasserfreunden Spandau zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war, will künftig ruhiger treten. „Ich sage nicht, dass das mein letztes Bundesligaspiel in Potsdam war“, so Miers, der dem OSC treu bleiben will. „Der Sport macht mir riesig Spaß. Aber der Aufwand ist zeitlich und emotional sehr groß.“ Er wolle die Trainingsintensität zurückfahren und als eine Art Stand-by-Spieler weiter an Bord bleiben. Doch zunächst, so Miers, „will ich diese Medaille holen. Wir wollen etwas haben, um es in die Vitrine zu legen“.

In Duisburg erwartet die Potsdamer ein Spiel im Außenbecken. Um sich auf diese enorme Umstellung vorzubereiten, versucht Trainer Tchigir in dieser Woche zwei Einheiten in einem Außenbecken zu ermöglichen.

Von Ronny Müller