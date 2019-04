Potsdam

Schon beim Betreten der Halle merkt man, was hier für ein Sport betrieben wird. Metallische Klänge, verursacht sowohl durch den Aufbau der Anlage, als auch durch die Lautsprecher, aus denen passenderweise Heavy Metall schallt, liegen in der Luft und der Blick fällt sofort auf die große Hantelbank in der Mitte der Halle.

Die Halle im Bürgerhaus Bornim ist das Zuhause des Sanssouci Gym Potsdam. Ein Verein, der schon seit 68 Jahren existiert und eine Anlaufstelle für alle ist, die eine Faszination für den Kraftsport und insbesondere den Kraftdreikampf haben. „Wir sind kein normales Fitnessstudio. Das ist hier alles schon noch ein Tick härter“, sagt Ron Kronschwitz, mehrfacher deutscher Meister und 2. Vorsitzender des Vereins, der auch selbst bei den Wettkämpfen in der Bundesliga antritt.

Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben

Am Samstag (14 Uhr) tritt sein Team zum zweiten Kraftdreikampf-Wettbewerb in der laufenden Bundesliga-Saison in Barth ( Mecklenburg-Vorpommern) an. Für Kronschwitz und Co. heißt es dann wieder Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. In diesen drei Disziplinen müssen sich die Muskelpakete an der Hantel messen.

Sanssouci Gym startet in der Nordstaffel der Bundesliga und ist eines von insgesamt 16 Teams, das den Sprung in das Bundesligafinale schaffen wollen. Die beiden Staffelsieger und die vier punktbesten Vereine qualifizieren sich für den Endkampf, der Ende Juli stattfindet. Bei jedem Wettkampftag treten vier Athleten pro Mannschaft an, die versuchen, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Die drei besten Leistungen fließen dann in das Gesamtergebnis ein.

„Wir wollen auf jeden Fall ins Finale “

Nach dem ersten Wettkampftag, der für Potsdam in der eigenen Halle stattfand, belegt man den zweiten Platz in der Nordstaffel und ist auch in der Gesamtwertung vorne mit dabei. „Wir wollen auf jeden Fall ins Finale. Wir lassen uns überraschen, was dann passiert“, setzt sich der 38-Jährige, der im Vertrieb arbeitet, als Ziel. Der bisher größte Erfolg für die Potsdamer in der Bundesliga war ein fünfter Platz in der Finalrunde.

Kronschwitz selbst gehört schon seit mehr als 20 Jahren zum Verein und kann mittlerweile auf knapp 200 Wettkämpfe zurückblicken. „Ich wollte einfach nur ein bisschen Sport treiben. Nur durch einen Zufall hat mein Onkel mich zu dem Verein mitgenommen“, beschreibt er seine Anfänge im Kraftsport. Seitdem hat er, wie wohl die meisten beim Sanssouci Gym, im wahrsten Sinne des Wortes Eisen im Blut.

Von Nico Schmook