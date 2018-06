Potsdam

Die Voranmeldungen für den 26. Internationalen Sparkassenlauf Preußische Meile lassen laut Michael Rudolph, stellvertretender Vorsitzender vom veranstaltenden Potsdamer Laufclub, wieder ein großes Läuferfeld am 15. Juni (17 Uhr) in der Potsdamer City erwarten. Bisher liegen allein 1850 Anmeldungen aus 23 Schulen für die Schüler- und Jugendläufe vor. „Damit liegen wir knapp über dem Vorjahr“, sagt Rudolph. Im Vorjahr sorgten 1800 Teilnehmer für einen Rekord.

Meldeschluss ist der 10. Juni

Für den Hauptlauf (Start: 19.45 Uhr) über die Preußische Meile von 7532,48 Metern – vier Runden zwischen Hegelallee und Brandenburger Straße – liegen bereits 250 Anmeldungen vor. Meldeschluss ist der 10. Juni, danach kann nur noch am Veranstaltungstag nachgemeldet werden. Erstmals wird eine Gepäckabgabe eingerichtet. Rund 80 Helfer werden im Einsatz sein. Start und Ziel befinden sich wie immer am Brandenburger Tor.

Auch die beliebten Teilnehmer-Shirts – diesmal in blauer Farbe – werde es geben, bestätigte Rudolph und „Deutschland spielt an dem Abend bei der Fußball-WM gerade nicht. Also alle können zum Lauf kommen“.

Von Peter Stein