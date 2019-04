Stahnsdorf

Es ist kein richtiges Endspiel. Aber gefühlt ist es doch ein Finale. „Wer das Spiel gewinnt, steigt auf“, sagt Sebastian Fülle vom Basketball-Regionalligisten RSV Eintracht Stahnsdorf. Der Tabellenführer (44 Punkte) tritt am Samstag (15 Uhr) beim Verfolger ASC 46 Göttingen (42) an. Mit einem Sieg können die Stahnsdorfer die Meisterschaft perfekt machen. Bei einer Niederlage würde Göttingen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches vorbeiziehen und hätte am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand.

„Wenn es eng wird, muss ich da sein“

Trotz der besonderen Konstellation seien normale Abläufe wichtig, betont Sebastian Fülle. „Wir trainieren ganz normal und gehen das Spiel an wie jedes andere“, sagt der 26-Jährige, der vor der Saison von Lok Bernau zur Eintracht kam. Dass auf der Mannschaft ein gewisser Druck liegt, will Fülle nicht verhehlen. „Druck kann ja auch positiv sein.“ Sollten Spieler nervös werden, ist es sein Job zu helfen. Ob mit Worten oder mit Taten. „Wenn es eng wird, muss ich da sein. Ich bin erfahren genug, um zu wissen, wann ich den Ball weitergebe oder selber werfe.“

24 Spiele für Alba Berlin

Trainer Denis Toroman bestimmte Fülle zum Kapitän, der Berliner bringt immerhin die Erfahrung aus seiner Bundesligazeit bei Alba Berlin mit. 24 Einsätze hat der Shooting Guard für Alba absolviert. Nun will er mit dem RSV in die 2. Bundesliga ProB aufsteigen. „Ich bin Basketballprofi seit ich 17 war und sehe mich weiterhin als Profi. Und der Verein gehört in die ProB“, sagt Fülle, der nebenbei eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann absolviert.

Die Stahnsdorfer können das Spitzenspiel selbstbewusst angehen. Aus der Delle zum Jahreswechsel kam das Team mit zehn Siegen am Stück beeindruckend heraus. Allerdings haben die Niedersachsen mit elf Erfolgen mitgehalten.

Von Ronny Müller