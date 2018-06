Werder/Havel

Mandy Reppner kann es nicht verbergen. „Man merkt, wie Tag für Tag die Aufregung steigt.“ Denn am Samstag tritt die Schlagfrau mit dem Havelqueen-Achter beim zweiten Renntag der Ruder-Bundesliga in Werder/Havel sozusagen zum Heimspiel an. Die Ansetzung kam für die Potsdam-Berlin-Kombination in dem Großboot eher unverhofft, weil sich der Ruder-Klub Werder/Havel von 1918 zu seinem 100-jährigen Vereinsjubiläum beworben hatte und den Zuschlag für die erstmalige Ausrichtung erhielt.

„Das ist ein Glücksfall für uns und steigert die sportlichen Erwartungen umso mehr“, meint Mandy Reppner, die mit ihrer Crew das Plakat zum Renntag ziert. Die Covergirls von der Havel haben sich beim ersten Renntag Anfang Mai auf dem Main in Frankfurt als Zweite nämlich hervorragend geschlagen. „So gut waren wir in Frankfurt noch nie“, bestätigt Mandy Reppner. Die 30-jährige Sozialpädagogin ist zugleich Pressesprecherin des Havelqueen-Achters, der mittlerweile seine fünfte Bundesliga-Saison bestreitet. Dritter, Achter, Neunter und zuletzt Zweiter wurden die Ruderköniginnen von der Havel bisher in der Gesamtwertung.

Team neu zusammengestellt

Die Crew wurde in diesem Jahr wieder neu zusammengestellt. Meist sind es ehemalige Leistungssportlerinnen, die die Lust am Rudern noch nicht verloren haben und den Sport als Hobby weiter betreiben – wie Mandy Reppner. Die Potsdamerin war dreimalige Junioren-Weltmeisterin im Doppelvierer.

2018 sind zum Beispiel Johanna Heile und Ella Cosack hinzugekommen. Auch Friederike Müller und Janina Arndt rudern nun im Havelqueen-Achter. 2016 waren beide noch Junioren-Weltmeisterinnen im Potsdamer Vierer ohne. „Das ist natürlich super, wenn immer wieder jüngere Leute frischen Wind in unser Boot bringen“, berichtet Mandy Reppner. Tatsächlich haben die Havelköniginnen auch ein neues Arbeitsgerät. „Wir haben uns langsam an das Boot gewöhnt und hoffen auf der Havel auf eine schnelle Fahrt“, meint Mandy Reppner. Am Freitag wird der Achter von Trainer Thomas Schiefke schon mal auf der Föhse zwischen Insel und Festland trainieren.

Seit der Kindheit auf der Föhse gerudert

Die traditionsreiche Regattastrecke kennen Reppner und Co. „seit unserer Kindheit, als wir die ersten Regatten zum Beispiel bei Jugend trainiert für Olympia dort bestritten haben“. Die Stadt Werder und der dortigen Ruder-Klub haben die Anlage, die nun „Havel-Arena“ heißt, herausgeputzt, sogar ein neues Zielhaus errichtet. Einige tausend Besucher werden erwartet.

Darunter auch die Fans des Havelqueen-Achters. „Das Rennen vor der Haustür ist für unsere Freunde und Familienangehörigen ideal. Da werden viele kommen“, rechnet Mandy Reppner mit lautstarker Unterstützung. „Mein Vater kommt bestimmt und hält wieder sein Plakat hoch, auch Oma und Opa aus Fichtenwalde haben sich schon angekündigt“, ergänzt sie.

Um 10 Uhr beginnen die Zeitläufe für die neun Frauen- und 18 Männer-Achter auf der 350 Meter langen Strecke. Danach gehen die Sprints im K.o.-Modus über Achtel-, Viertel, Halbfinale bis zum Finale weiter. „Es wäre natürlich klasse, wenn wir wieder das Finale erreichen könnten“, erklärt Mandy Reppner. Um 17 Uhr beginnen die Endläufe.

Von Peter Stein