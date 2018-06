Werder/Havel

Die Aufholjagd des Havelqueen-Achters blieb ungekrönt. Die Mannschaft inklusive Steuerfrau gab alles, aber es reichte am Ende nicht ganz. Die Potsdam-Berlin-Kombination musste sich am Samstagnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen auf der zweiten Station der Ruder-Bundesliga dem amtierenden Champion Melitta Minden im Finale nach 350 Metern knapp geschlagen geben. Die Premiere in der Havel-Arena von Werder auf der Föhse war dennoch ein erfolgreiches Heimspiel für die Lokalmatadorinnen.

Spannende Rennen

„Wir waren dicht dran“, sagte Schlagfrau Mandy Reppner. Die 30-jährige Potsdamerin meinte: „Es war großartig, hier vor der Haustür rudern zu können“, dankte sie vor allem dem gastgebenden Ruder-Klub Werder/Havel von 1918, der damit sein hundertjähriges Vereinsjubiläum mit einem sportlichen Höhepunkt garnierte. Dass bei brütender Hitze nur wenige Zuschauer den Weg auf die Insel fanden, war sicherlich ein kleiner Wermutstropfen. Aber die „Havelqueens“ hatten natürlich ihre Fans, mit Kerstin Kowalski feuerte auch eine Olympiasiegerin kräftig mit an. Die frühere Skullerin aus dem Doppelvierer, die beim RK Werder/Havel ehrenamtlich den Ruder-Nachwuchs betreut, zeigte sich begeistert: „Das ist richtig spannend bis zum Schluss anzusehen. Vom Start weg lassen sich die Rennen prima live verfolgen“, zeigte sie sich begeistert vom Boot- gegen-Boot-Modus der Bundesliga.

Von Anfang an volle Lotte

Fans dieser K.o.-Rennen sind auch die Neuzugänge Friederike Müller (19) und Janina Arndt (20). Vor zwei Jahren wurden die beiden Sportschülerinnen aus Potsdam noch Junioren-Weltmeisterinnen im Doppelvierer. „Der Teamgedanke steht hier viel mehr im Vordergrund“, sagte Janina Arndt, die gerade ihr Abitur bestanden hat.Wenngleich es eine große Umstellung von der Distanz her sei. Denn in den olympischen Bootsklassen sind 2000 Meter als Wettkampfstrecke üblich. „Hier heißt das Motto von Anfang an volle Lotte“, berichtete Mandy Reppner, die froh ist, „junge Leute im Boot zu haben. Ich habe sie angerufen, einen Trainingstermin vereinbart und nach der ersten megageilen Einheit sind sie dabei geblieben. Das ist natürlich super“. Viermal in der Woche trainieren die Riemenruderinnen in Berlin-Spandau. „Da wir ein neues Boot haben, müssen wir uns erst daran gewöhnen“, sagte Trainer Thomas Schiefke. „Aber die Mädels haben das toll gemacht. Das war eine gute Leistung. Minden war noch einen Tick stärker. Daher hoffe ich beim nächsten Mal auf eine Steigerung von uns. Wir trainieren ja weiter und werden uns immer besser an das neue Boot gewöhnen.“

Bereits in den Zeitläufen Zweiter

Der Havelqueen-Achter wartete am Samstag schon zu Beginn bei den Zeitläufen mit der zweitbesten Zeit hinter Minden auf. Beide kämpften sich mit unterschiedlichen Besatzungen in den K.o.-Runden auch bis ins Finale vor, wo der Melitta-Achter wie schon zum Auftakt in Frankfurt/Main erneut den Bug als Erster über die Ziellinie schob.

Mit dem zweiten zweiten Platz in Folge festigten die Havel-Königinnen auch Rang zwei in der Gesamtwertung. „Wir werden beim nächsten Mal wieder angreifen“, verspräch Mandy Reppner. Dann in der „Höhle der Löwinnen“, in Minden. Mitte Juli findet dort der dritte von insgesamt fünf Renntagen der Ruder-Bundesliga statt.

Von Peter Stein