Potsdam

Beim traditionellen „Sieger-Brunch“ des Ruderclubs Potsdam standen am Sonnabend im Seminaris Seehotel zwar die erfolgreichen Sportler im Mittelpunkt, aber es ging auch um Weichenstellungen in der Sportpolitik. Der RC brachte 2018 immerhin 15 Sportler in die deutschen Nationalmannschaften bei den Ruder-Weltmeisterschaften von der Elite, über die U23 bis zu den U19-Junioren. Außerdem war er national mit dem Gewinn des Deutschen Jugendpokals der erfolgreichste Verein. „Das ist grandios. Darauf lässt sich aufbauen“, stellte RC-Präsident Harald Kirsch zu Recht stolz fest.

Das Versprechen des Oberbürgermeisters

Aber es ist längst nicht alles Gold was glänzt. Ehrengast Mike Schubert ( SPD) nahm in seiner „Antrittsrede“ als neuer Oberbürgermeister der Stadt kein Blatt vor den Mund. „Ich habe da mit dem Seekrug eine Baustelle geerbt“, spielte er auf die jahrzehntelangen Querelen um die Zukunft des traditionsreichen Standortes der Ruderer an, um dann schon mal ein Versprechen abzugeben: „Ich bin mir sicher, wir bekommen in diesem Jahr eine Lösung hin. Das sind wir dem Potsdamer Rudersport schuldig“, nahm sich der OB selbst in die Pflicht. Anfang März werde er bei einem Stadtteilspaziergang mit den Verantwortlichen am Luftschiffhafen Gespräche führen. Das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten, wird viel Geld kosten.

Andererseits drängt die Zeit. Denn Potsdam ist als Bundesstützpunkt für das Frauenriemenrudern anerkannt worden. Deutschlandweit gibt es nur vier im Rudern: Dortmund (Männer Riemen), Hamburg (Männer Skull), Berlin (Frauen Skull) und eben Potsdam. Das bringt einerseits für den Potsdamer Hans Gruhne, Olympiasieger und Weltmeister aus dem Doppelvierer, die Aufgabe mit sich, in Hamburg zu trainieren. „Die Umstände sind alles andere als ideal“, sagte der 30-Jährige, der demnächst Vater wird. „Wenn ich in Hamburg bin, wohne ich bei einem Freund. Aus dem Internat bin ich gleich wieder ausgezogen. Die Kosten für die Unterkunft muss ich selbst tragen.“

Schulterschluss von Berlin und Brandenburg

Andererseits werden die Riemenruderinnen in Potsdam besonders gefördert, das eröffnet sportliche Perspektiven nicht nur für Annabel Oertel (19) oder Isabelle Hübener (20). Melanie Göldner (22) wird vom Skull zum Riemen wechseln. Karsten Finger, Vorsitzender des Berliner Ruderverbandes, will für die Bundesstützpunkte in Berlin und Potsdam dieselbe Ausstattung wie in Dortmund oder Hamburg und meint damit auch Trainerstellen. Ralf Holzschuher, Präsident des Brandenburger Ruderverbandes, nahm dessen gereichte Hand gern an. „Um Deutschlands Zentrum im Frauenriemenrudern zu werden, braucht es noch ein bisschen“, deutete er den Nachholbedarf an.

Von Peter Stein