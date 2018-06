Potsdam

Am Ende war es ganz eng. Zumindest personell. Der Rugby-Zweitligist USV Potsdam hat eine ganz passable Saison gespielt, ist in der Staffel Ost Zweiter hinter dem Berliner SV 92 geworden. Im letzten Heimspiel gewannen die Potsdamer sogar gegen den Meister mit 68:14. „Das zeigt, was in der Mannschaft steckt“, sagt Trainer Robby Lehmann.

Im letzten Saisonspiel ging es aber noch um einen möglichen Abstieg. Da die Potsdamer aus personellen Gründen im April ihr Spiel in Jena absagen mussten, drohte ein Zwangsabstieg. Der wird verhängt, wenn eine Mannschaft zwei Mal in einer Saison nicht antritt. So fuhren die Potsdamer mit lediglich 15 Mann zum Halbfinale um den Bundesliga-Aufstieg beim FC St. Pauli. „Wir mussten viele Federn lassen“, sagt Lehmann. „Viele waren verletzt oder beruflich verhindert.“

Mit dem letzten Aufgebot

Also trat der USV mit dem letzten Aufgebot in Hamburg an. „In der ersten Halbzeit hat sich ein Spieler verletzt und konnte nicht weitermachen“, erzählt Lehmann. „Zehn Minuten später fiel der zweite Spieler aus.“ So spielten die Gäste nach 30 Minuten in doppelter Unterzahl. Und das bei 30 Grad Celsius. Potsdam verlor mit 9:94. Die Havelstädter wissen das Ergebnis aber einzuschätzen und gehen positiv gestimmt in ein weiteres Jahr 2. Bundesliga. Der Altersdurchschnitt liege bei 34 Jahren, so Lehmann. Der Verein hofft, alsbald Talente aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integrieren zu können.

Damen haben erste komplette Saison hinter sich

Das wollen auch die Damen, die im Siebener Rugby antreten. „Ich bin mit unserer ersten kompletten Saison zufrieden“, sagt Trainer Johannes Schneidemesser, der sich den Job bisher mit Christian Schubert teilte, künftig aber allein verantwortlich sein wird. In der aus fünf Staffeln bestehenden Bundesliga kamen die Potsdamerinnen in der Ost-Staffel auf den zweiten Platz. Damit qualifizierten sie sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, wo Platz zehn unter zwölf Teilnehmern heraussprang. Mit Beatrice Dähn gibt es sogar eine Nationalspielerin, die aber derzeit verletzt ist. „Nächste Saison wollen wir versuchen, uns zu stabilisieren“, sagt Schneidemesser und setzt auf frische Kräfte aus dem eigenen Nachwuchs und dem Hochschulkurs.

Von Ronny Müller und Peter Stein