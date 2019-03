Potsdam

Erst kurz vor 5 Uhr am Sonntagmorgen kehrten die Volleyballerinnen des SC Potsdam nach Hause zurück. Hinter ihnen lag nicht nur eine Nacht auf der Autobahn, sondern auch ein spektakulärer Abend. Die Mannschaft holte im zehnten Bundesligajahr den ersten Sieg bei Allianz MTV Stuttgart. Vor 1923 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer Guillermo Naranjo Hernández mit 3:2 (25:20, 25:21, 18:25, 19:25, 17:15) beim Hauptrundensieger durch.

Für den Spanier war es bei der ersten Rückkehr zu seinem Ex-Verein ein ganz besonderer Triumph. „Der Sieg war aber wichtiger für den Club“, wertete Hernández. „Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet. Schlüssel waren der Block und die Verteidigung.“ Am Sonntag hatte die Mannschaft frei, ab Montag (25. März) beginnt die Vorbereitung auf die Playoffs. Am Samstag (16.10 Uhr, Sport1) beginnt das Viertelfinale gegen die Roten Raben Vilsbiburg in der MBS-Arena.

Heimrecht im Viertelfinale

„Wichtiger als der erste Sieg in Stuttgart ist, dass wir als Vierter in die Playoffs gehen“, sagte Sportdirektor Toni Rieger. Denn im Duell mit dem Fünften Vilsbiburg steht Potsdam in der Serie best-of-three nun in einem eventuellen dritten Spiel das Heimrecht zu.

Bei einer Niederlage in Stuttgart wäre Potsdam sogar auf Rang sechs zurückgefallen. So begannen die Brandenburgerinnen hochmotiviert und überzeugend. Der Tabellenführer war erst am Donnerstag durch ein 2:3 in Italien bei Volley Novara im Champions-League-Viertelfinale ausgeschieden – und brauchte etwas Anlauf. „ Stuttgart war am Anfang vielleicht noch etwas müde, aber sie haben jede Position doppelt besetzt“, sagte Rieger.

Vier Spielerinnen punkten zweistellig

So stellte Stuttgarts Trainer Giannis Athanasopoulos, einst Assistent unter Hernández, mit Blick auf die Playoffs gegen Wiesbaden ein wenig um. „Gegen Potsdam hatten wir die Chance, verschiedene Aufstellungen zu testen und jeder im Team Einsatzzeit zu geben“, sagt Athanasopoulos. „Nur so können wir sehen, was nicht so gut klappt. Wenn man immer 3:0 gewinnt, lernt man nichts. Nur durch Fehler lernt man dazu.“

Dennoch konnten die Potsdamerinnen die ersten beiden Sätze gewinnen. Marta Drpa (30), Eva Hodanova (16), Silvana Chausheva (15) und Nia Grant (13) sammelten zweistellig Punkte. Die Gastgeberinnen zeigten jedoch eine Reaktion, fanden zu ihrer Form und holten sich die Sätze drei und vier.

Vor dem entscheidenden Tiebreak hatte Potsdam dank des einen Punktes bereits Rangs vier sicher. Denn Vilsbiburg musste parallel gegen den Vorletzten Schwarz-Weiß Erfurt überraschend in den Tiebreak, gewann mit 3:2 und beschloss die Hauptrunde mit 37 Zählern. Potsdam hatte bereits 38 Zähler auf der Habenseite und kletterte durch den gewonnen Tiebreak auf 39 Punkte. Teammanager Eugen Benzel, der die anderen Spiele am Ticker verfolgte, verheimlichte der Mannschaft jedoch die genaue Konstellation. „Wir müssen den Tiebreak gewinnen“, habe er den Mädels auf den Weg gegeben. Benzel: „Ich wollte die Motivation hochhalten, damit sie es durchziehen. Dieser Sieg ist eine super Motivation für Samstag.“ Für die kleine Schwindelei gab er auf der Rückfahrt Radler und Eis aus.

Zum Zweiten mal Hauptrundenvierter

Potsdam wehrte sogar zwei Stuttgarter Matchbälle ab. „Die Mannschaft hat hinten raus die Nerven behalten“, lobte Rieger. „So richtig gerechnet hatten wir damit nicht, aber wir haben es gehofft, den 4. Tabellenplatz noch zu holen. Wir haben zwei Sätze eiskalt gerockt. Nach dem Ausgleich haben wir uns im fünften Satz kräftig gegenseitig angetrieben und motiviert, alles zu geben. Das hat uns die Kraft für den Erfolg gegen Stuttgart gebracht“, jubelte Mittelblockerin Natalie Wilczek.

Nach 2017 hat Potsdam zum zweiten mal die Hauptrunde als Vierter abgeschlossen. Nun soll endlich der erste Vorstoß ins Halbfinale gelingen. Sportdirektor Rieger sieht gegen Vilsbiburg ein Duell auf Augenhöhe: „Wenn es überhaupt einen Favoriten gibt, dann ist es Vilsbiburg.“ Schließlich haben die Niederbayerinnen beide Partien der Hauptrunde gegen Potsdam gewonnen. „Aber nun werden die Karten neu gemischt.“

Von Ronny Müller