Potsdam

Ein halbes Jahr nach den Leichtathletik-Europameisterschaften von Berlin kommt es am 13. Februar in der Potsdamer MBS-Arena (19.30 Uhr) beim 3. Internationalen Kugelstoß-Meeting zur großen EM-Revanche. Denn Publikumsliebling David Storl, der im Sommer Bronze gewann, trifft im Potsdamer Ring auf den Polen Michal Haratyk, der den Leipziger nach drei EM-Titeln in Folge 2018 beerbte. Außerdem hat Konrad Bukowiecki ( Polen) zugesagt, der im Berliner Olympiastadion mit Silber den polnischen Doppelerfolg perfekt gemacht hatte.

„Das wird natürlich eine große Nummer. Alle Beteiligten sind heiß auf diese EM-Revanche“, sagte Meeting-Direktor Peter Rieger vom veranstaltenden SC Potsdam. „Das Meeting soll bei uns immer ein Highlight sein und an die großen Potsdamer Kugelstoß-Traditionen anknüpfen“, so Rieger weiter. „Schließlich gab es hier nicht nur einen Olympiasieger Udo Beyer. Außerdem sind wir für den Bereich Wurf/Stoß Bundesstützpunkt. Es ist wichtig für unsere Talente, wenn wir den Wurfbereich hier auch mal publikumswirksam präsentieren können.“

Für Storl ist es die DM-Generalprobe

Bei den K.o.-Duellen sollen zwölf Kugelstoßer paarweise gegeneinander antreten. Rieger hat weitere EM-Teilnehmer verpflichten können, darunter auch den Luxemburger 21-Meter-Stoßer Bob Bertemes, der in Berlin EM-Sechster wurde.

Für Storl wird das zugleich die Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften drei Tage später in seiner neuen Heimatstadt Leipzig. Der zweimalige Weltmeister will sich in den nächsten zehn Tagen mit fünf Starts in Schwung bringen: Den Auftakt macht am Sonntag das Kugelstoß-Meeting in seiner Geburtsstadt Rochlitz. Danach folgen Lodz/ Polen (4. Februar), Madrid/ Spanien (8. Februar), Saßnitz (9. Februar) und schließlich Potsdam. Höhepunkt der Hallen-Saison sollen für den 28-Jährigen die Europameisterschaften am ersten März-Wochenende in Glasgow sein. Dabei will der Sachse die Kugel wieder deutlich über 21 Meter stoßen.

Von Peter Stein