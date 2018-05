Potsdam

Nach Antonia Stautz hat mit Annegret Hölzig die zweite Außen-Annahme-Spielerin ihren Vertrag beim Volleyball-Bundesligisten SC Potsdam verlängert. Das gab der Verein am Freitag bekannt. „Ich fühle mich in Potsdam super wohl, sowohl sportlich als auch persönlich und auch die medizinische Betreuung hier ist super“, begründet Anne Hölzig. „Außerdem bekomme ich für mein Studium in Potsdam die nötige Unterstützung.“

Seit drei Jahren beim SC Potsdam

Seit 2015 gehört die Spielerin mit der Trikotnummer 10 zum Kader des SC Potsdam. Damals kam sie vom VC Olympia Berlin zunächst als Ersatzspielerin. In den vergangenen zwei Spielzeiten konnte sich die 20-Jährige immer mehr durchsetzen und avancierte in der abgelaufenen Saison zur Stammspielerin. „Anne ist mit 20 Jahren immer noch sehr jung. Sie hat viel Potenzial. In der vergangenen Saison war sie eine Stütze unserer Mannschaft. Diese Position wird sie in der kommenden Spielzeit hoffentlich weiter ausbauen. Wir haben da großes Vertrauen“, sagt Sportdirektor Toni Rieger.

Trainer Carli: „Anne ist auf einem guten Weg“

Auch Cheftrainer Davide Carli hält große Stücke auf Anne Hölzig: „Sie arbeitet gut und hat sich in den drei Jahren in Potsdam kontinuierlich entwickelt. In der vergangenen Saison hat sie auf ihrer Position viel Verantwortung übernommen. Sie ist auf einem guten Weg. Zudem passt sie gut in unser Jugendkonzept.“

Dem personellen Umbau, der beim SC Potsdam bevorsteht, sieht Anne entspannt entgegen: „Ich bin gespannt und freue mich auf unsere neue Mannschaft und bin sicher, dass wir in der nächsten Saison wieder neu angreifen werden.“

Von Peter Stein