Vilsbiburg

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind beim Jahresauftakt gehörig ins Stolpern geraten. Am Samstagabend wurden sie bei den Roten Raben Vilsbiburg glatt mit 0:3 (25.27, 21.25, 15:25) abgefertigt. Während bei den Gastgeberinnen nach langer Verletztenmisere wieder fast alles zusammenlief, stotterte der Motor bei den Havelstädterinnen gehörig. Ob das an der langen Spielpause – Vilsbiburg hatte drei Tage zuvor schon gegen Stuttgart (0:3) gespielt – lag, darüber kann nur gerätselt werden.

Fakt ist, den Potsdamerinnen mangelte es an der richtigen Einstellung. Trainer Guillermo Naranjo Hernandez, der erst am Donnerstag von seinen Verpflichtungen als griechischer Nationalcoach zurückgekehrt war, sagte: „Wir hatten keine Aggressivität im Spiel.“ Hinterher ging er in die Kabine und verpasste dem Team eine Standpauke. Teammanager Eugen Benzel pflichtete ihm bei: „Eine solche Einstellung können wir nicht akzeptieren. Wir sind von Anfang an immer einem Rückstand hinterhergelaufen.“

Chance im ersten Satz nicht genutzt

Im ersten Satz lagen die Potsdamerinnen, die mit Marta Drpa, Lexi Dannemiller, Nia Grant, Anne Hölzig, Eva Hodanova, Sandra Szaboova und Libera Aleksandra Jegdic begonnen hatten, schnell mit vier, fünf Punkten zurück bis zum 14:19. Dann begann vor 1136 Zuschauern eine Aufholjagd bis zum 22:22. „Die Chance, den Satz für sich zu entscheiden war ganz klar da. Aber wir waren durch Unkonzentriertheiten nicht in der Lage, diese zu nutzen“, haderte Benzel. Schließlich nutzte Vilsbiburg den dritten Satzball zum 27:25. „Das war der Knackpunkt“, meinte Naranjo Hernandez. „Das hätte nicht passieren dürfen.“

Im zweiten Satz lief beim 4:0 und 8:3 früh alles zusammen für die Gastgeberinnen, die mit Neuzugang Channon Thompson, die 17 Punkte erzielte, ihre überragende Akteurin hatten. Auch bei den Potsdamerinnen kam mitten im zweiten Satz ein Neuzugang zum Zuge. Im Zuspiel wurde Lexi Dannemiller durch Magdalena Gryka ersetzt. Aber es war kein Wechsel zum Besseren. Im dritten Satz kehrte Lexi Dannemiller zurück. Das erhoffte Aufbäumen blieb aus. Über 1:8 und 9:16 war der Drops beim 15:25 schnell gelutscht. Zwar markierte Marta Drpa während des Spiels ihren 1000. Liga-Punkt für den SC, aber einmal mehr zeigte sich: Wenn die Diagonalangreiferin durch den gegnerischen Block ausgebremst wird und die Entlastung durch die Außenangreiferinnen – Kapitän Anne Hölzig hatte keinen guten Tag – fehlt, dann geht wenig bei den Potsdamerinnen.

Die Konkurrenz rückt näher

Zwar war bleiben sie Tabellenfünfter, aber die Konkurrenz – siehe Vilsbiburg – rückt immer näher heran. Der Trainer der Roten Raben, Timo Lippuner, lobte seine Mannschaft: „Das war wirklich von A bis Z überzeugend. Jetzt ist es wichtig, dass wir in dieser Form weitermachen.“

Die Potsdamerinnen müssen nach dem Fehlstart ins neue Jahr den Schalter umlegen. Seit dem Pokal-Aus gegen Schwerin läuft es nicht mehr so richtig. Dies allein auf den neuen Trainer zu schieben, wäre zu einfach. Sollen die hohen Saisonziele – Halbfinale – erreicht werden, muss bald eine deutliche Steigerung der gesamten Mannschaft erfolgen. Anderenfalls werden die Potsdamerinnen nach dem guten Start peu à peu in der Tabelle durchgereicht. Schon am Mittwoch (18 Uhr, live in Sport1) kommt Spitzenreiter Stuttgart in die MBS-Arena.

Von Peter Stein