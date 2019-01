Potsdam

Am Mittwoch empfängt der SC Potsdam in der Volleyball-Bundesliga den Tabellenführer MTV Stuttgart. Das Spiel wird ab 18 Uhr live auf SPORT1 übertragen. Am Mikrofon sitzt Dirk Berscheidt. Der 54 Jahre alte Kölner kommentiert seit 20 Jahren Volleyball und gilt in Deutschland als Stimme dieses Sports und ausgemachter Szenekenner. Im MAZ-Interview spricht er über die Partie in Potsdam, seinen Kommentatorjob und den Videobeweis.

Wie bereiten Sie sich auf so eine Live-Übertragung vor?

Dirk Berscheidt: Über viele Jahre habe ich mir über die Spielerinnen und Vereine ein umfangreiches Archiv angelegt. Ich führe das zwar digital, aber wichtige Sachen drucke ich mir zu dem jeweiligen Spiel aus. Man denkt zwar immer, man weiß alles, aber so kann ich zur Not noch mal nachschauen. Niemand ist perfekt, das Stück Papier ist wie eine Versicherung für mich. Es nicht so zu machen, wäre auch unprofessionell. Ich informiere mich auf den Web-Seiten der Vereine, aber auch in der lokalen Presse wie der Märkischen Allgemeinen. Grundsätzlich telefoniere ich vorher mit einem Verantwortlichen des jeweiligen Vereins, größtenteils mit den Trainern.

Meist haben Sie ja noch einen sogenannten Experten an Ihrer Seite. Wer wählt den aus?

Das mache meist ich, also ich gebe zumindest den Anstoß. Für Potsdam hoffe ich auf Ex-Kapitän Lisa Rühl an meiner Seite.

Ihr Tipp zum Spiel?

Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Stuttgart ist Favorit und Potsdam klarer Außenseiter.

Potsdam spielt die zehnte Saison in der Bundesliga. Wie hat sich der Verein aus Ihrer Sicht entwickelt?

Ich finde es gut, wenn der Verein immer wieder auf junge, entwicklungsfähige Spielerinnen setzt. Marta Drpa ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne niemanden in der gesamten Liga, der sie nicht für eine überragende Spielerin hält. Aber durch die zu deutliche Fokussierung auf sie, ist Potsdam zu leicht ausrechenbar, zumindest für die Topteams.

Die fünfte Saison in Folge dominieren Stuttgart, Schwerin und Dresden die Frauen-Bundesliga. Woran liegt das?

Da wird auf allen Ebenen gut gearbeitet, wirtschaftlich und sportlich. Sie sind auch infrastrukturell gut aufgestellt. Vereinfacht könnte man auch sagen, der größte Etat bringt den größten Erfolg. Zumindest schadet ein hoher Etat nicht.

Können Sie etwas zu den technischen Abläufen während der Übertragung sagen?

Wir haben vier bemannte Kameras – die Führungskamera, Hinterfeldkamera hoch und flach sowie die Schulterkamera – und eine Chipkamera am Netz. Ich sitze vor drei Monitoren. Der Wichtigste ist der Programmmonitor, das ist das Bild, das ich kommentiere. Das geht synchron mit dem Bild, das gesendet wird. Dann gibt es den HF-Monitor, das Rückbild des Senders. Ich habe ja einen Stöpsel im Ohr, über den ich mit dem Leiter der Sendung verbunden bin. Da werde ich zum Beispiel auf Werbeeinblendungen aufmerksam gemacht. Vor mir steht noch ein Laptop, auf dem ich die Live-Statistik sehe. Ich kann zwar während des Kommentierens subjektiv den Eindruck haben, dass eine Spielerin von zehn Angriffen nur zwei Punkte gemacht hat, aber ob das stimmt, zeigt mir die Statistik objektiv. In Potsdam wird es auch parallel vier plus eine ferngesteuerte Kameras geben, die künftig komplett das Spiel übertragen. In Potsdam wird das eventuell letztmalig auf die herkömmliche Art mit bemannten Kameras erfolgen.

Bei großen internationalen Turnieren oder beim DVV-Pokalfinale kommt bereits das Challenge System, wo jeder Trainer pro Satz zweimal den Videobeweis in strittigen Situationen bemühen kann, zum Einsatz. Was halten Sie davon?

Ich bin ein großer Befürworter des Challenge Systems. Das macht die Entscheidungen objektiver und nimmt den Schiedsrichtern den Druck. Der Sport ist sehr schnell, sie müssen oft schwierige Entscheidungen treffen.

Warum gibt es das Challenge System nicht in der Bundesliga?

Das ist eine Frage des Geldes.

Wie reagieren Sie, wenn es Ihrer Meinung nach eine Fehlentscheidung gab?

Dann lasse ich mir die Szene von der Regie noch mal zeigen. Und wenn ich mit meiner Kritik richtig liege, dann zeigen wir das auch über den Sender.

Was war Ihr schwierigster Einsatz als Live-Kommentator?

Letzte Saison hatte ich für einen anderen Arbeitgeber eine Live-Konferenz mit sechs Partien gleichzeitig. Ich saß in der Zentrale und hatte acht Monitore vor mir. Habe ich ein Spiel kommentiert, verfolgte ich mit einem halben Auge immer die Spielstände der anderen, um keine entscheidende Situation zu verpassen. Das war schon sportlich (lacht).

Von Peter Stein