Potsdam

Pia Kästner ist mit ihren gerade 20 Jahren nun mal das Nesthäkchen, ob im Team beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart oder in der Familie. Mutter Carolin und die ältere Schwester Patricia werden jedenfalls Mittwochabend (18 Uhr, Sport1) auf der Tribüne der MBS-Arena sitzen, wenn der Spitzenreiter beim SC Potsdam antritt.

Pia Kästner gibt sozusagen ein Gastspiel in ihrer Kinderstube. Denn in der MBS-Arena hat die aus Eisenhüttenstadt stammende Spielerin nicht nur bei „Jugend trainiert für Olympia“ aufgeschlagen, sondern sie stand auch für diverse Jugend-Auswahlmannschaften in Diensten des SC Potsdam. Vor allem mit Sophie Dreblow, die im Vorjahr von Potsdam nach Straubing gewechselt war, habe sie noch engeren Kontakt.

Makellose Bilanz: Zehn Siege in zehn Spielen

Zehn Spiele – zehn Siege, so lautet die Bilanz der Schwäbinnen und es wäre schon eine Sensation, käme zum Hinrundenabschluss nicht der elfte Dreier hinzu. Nur einen Punkt – zum Saisonstart gegen Wiesbaden (3:2) – und ganze drei Sätze haben die Stuttgarterinnen bisher abgegeben. „Es läuft wirklich gut bei uns“, bestätigt Pia Kästner. Sie begründet: „Wir sind auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Wenn mal eine einen schlechten Tag erwischt, ist die andere zur Stelle. Wir haben 13 gute Spielerinnen und nicht nur sechs.“ Auch sie teilt sich die Aufgabe auf der wichtigen Zuspielposition mit der US-Amerikanerin Madison Bugg, hat aber in dieser Saison mehr Einsatzzeiten als 2017/18, als sie vom VC Olympia Berlin nach Stuttgart gewechselt war.

Leistungssprung dank Nationalmannschaft

Pia Kästner kam im vergangenen Sommer erstmals zur Nationalmannschaft der Frauen, nahm im Herbst auch an der Weltmeisterschaft in Japan teil, die Deutschland mit einem stark verjüngten Team auf Platz elf abschloss. „Das hat mir viel gebracht“, meint die Brandenburgerin, die auch auf der Auswahlebene als Wechsel auf die Zukunft gilt.

Grundlage dafür sind Erfolge auf Vereinsebene. Die Stuttgarterinnen gelten unter Experten als Titelfavorit. Auch in der Champions League sorgten sie für Furore. Das Pokalfinale Ende Februar gegen Schwerin haben sie ebenfalls erreicht. Den Meister konnten sie in der Bundesliga kurz vor dem Jahreswechsel auswärts 3:1 bezwingen. „Das war ein wichtiger Erfolg für uns. Denn in der vergangenen Saison hatten wir gefühlt sechs Mal hintereinander gegen Schwerin verloren. Dieser Albtraum ist nun vorbei. Wir wissen, dass wir sie bezwingen können. Wir glauben an unsere Stärke“, meint Pia Kästner selbstbewusst. Trotz der sonnigen Aussichten von der Tabellenspitze warnt sie auch: „Die Saison ist noch längst nicht vorbei. Die entscheidenden Spiele kommen erst noch.“

Stuttgart wird Potsdam nicht unterschätzen

Die Spielerin mit der Trikotnummer 10 hat noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Was danach komme, wisse sie noch nicht. Auch in punkto Studium habe sie sich noch nicht entschieden.

Mittwochvormittag wird Pia Kästner, deren Freund Corbin Balster beim Bundesligisten Bühl spielt, mit den Stuttgarterinnen in der Potsdamer MBS-Arena trainieren. „Das wird sicherlich ein bisschen besonders sein“, gibt die 1,80 Meter große Akteurin zu. Über den Gegner sagt sie: „ Potsdam hat eine gute Mannschaft. Wir haben uns in der Videoanalyse viele Spiele angesehen, vor allem auch die Duelle gegen Schwerin. Wir dürfen diese Mannschaft nicht unterschätzen, sondern müssen unsere Leistung abrufen, wenn wir gewinnen wollen.“

Mit Potsdams neuer zweiter Zuspielerin Magdalena Gryka hatte sie vorigen Sommer im Nationalmannschaftslehrgang in Schwerin sogar mal zusammen trainiert.

Von Peter Stein