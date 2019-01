Potsdam

Wer dachte, das Duell gegen den ungeschlagenen Tabellenführer würde eine klare Sache für den Gast werden, der musste sich Mittwoch Abend in der Potsdamer MBS-Arena zweimal die Augen reiben. Denn die Volleyballerinnen des SC Potsdam zeigten einen starken Auftritt und boten Allianz MTV Stuttgart über vier Sätze Paroli. Erst im Tiebreak musste sich der Gastgeber mit 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 20:25, 3:15) geschlagen geben.

Während die Stuttgarterinnen zum Abschluss der Hinrunde im elften Spiel den elften Sieg feierten, trotzten ihnen die Potsdamerinnen, die nun Sechster sind, wenigstens einen Punkt ab. „Dieser Zähler ist ganz wichtig für uns“, sagte Sportdirektor Toni Rieger. „Wir haben vier Sätze lang gut gespielt. Nach der zuletzt schwachen Leistung in Vilsbiburg war das die richtige Reaktion der Mannschaft. Ich denke, darauf lässt sich aufbauen.“

Spannendes Match für die Zuschauer

Zumindest boten die Potsdamerinnen neben den 714 Zuschauern in der Arena auch jenen am TV-Bildschirm von Sport1 – die Partie wurde live übertragen – ein spannendes und gutklassiges Volleyball-Bundesligaspiel. Lisa Rühl, Potsdams früherer Kapitän und als Co-Kommentatorin am Mikrofon, war ganz begeistert: „Ich finde es super, wie sich der SC Potsdam hier verkauft.“

Schon im ersten Satz führten die Schützlinge von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez mit 8:4 bei der ersten technischen Auszeit. Aber drei Eigenfehler in Folge brachten die Gäste wieder heran. Bis zum 18:16 hatten die Havelstädterinnen das Zepter in der Hand, dann wirkte Stuttgart einen Tick entschlossener und holte sich mit 25:22 den ersten Satz.

Chausheva ragt heraus

Doch die Gastgeberinnen hatten Blut geleckt, vor allem die für die erneut indisponierte Anne Hölzig eingewechselte Silvana Chausheva schmetterte aus allen Rohren. Mit 20 Punkten ragte die Bulgarin, die am Mittwoch ihr bisher bestes Spiel in dieser Saison machte, heraus. Sie verwandelte auch den Ball zum 25:21 und damit zum Satzausgleich. Potsdam hatte zwischendurch bereits 16:11 geführt, überraschte auch mit vielen Angriffen über die Mitte.

Im dritten Durchgang baute der Sechser um Zuspielerin Lexi Dannemiller seinen Vorsprung kontinuierlich bis zum 16:9 aus. Die US-Amerikanerin schaffte mit einem Ass den Punkt zum 25:20.

Blackout im Tiebreak

Aber der Meisterschaftsfavorit gab nicht klein bei. Vor allem Krystal Rivers (22 Punkte) war kaum zu stoppen. Bis zum 18:20 waren die Potsdamerinnen im vierten Satz dran. Dann schafften die Schwäbinnen mit dem 25:20 den Satzausgleich. Im Tiebreak hatten die Potsdamerinnen einen kurzen Blackout. Da half auch alles Wechseln nicht mehr. Trotzdem wurden die Spielerinnen von den Fans gefeiert – zurecht. Stuttgarts Zuspielerin Pia Kästner, die in der Jugend für Potsdam spielte und sich über Fans aus ihrem Heimatverein Eisenhüttenstadt freuen konnte, meinte: „Ich hatte schon vorher gesagt, wir dürfen Potsdam nicht unterschätzen. Wir sind schwer in die Partie gekommen. Ich bin sehr froh, dass wir uns am Ende durchgesetzt haben.“

Von Peter Stein