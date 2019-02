Potsdam

Trotz verschnupfter Nase spannt sich bei Guillermo Naranjo Hernandez sofort jede Sehne, wenn er auf das Bundesligaspiel der Volleyballerinnen des SC Potsdam am Sonntag (14.30 Uhr) beim USC Münster angesprochen wird. Der SC-Trainer sagt: „Da schlägt für uns die Stunde der Wahrheit. Das wird ein ganz wichtiges Spiel für uns im Kampf um Platz vier und ein ganz anderes Spiel als gegen Straubing. Münster hat eine starke Mannschaft, da müssen wir auch kämpferisch alles bieten.“

Die Potsdamerinnen liegen als Vierter nur drei Punkte vor dem Tabellensechsten aus Münster, der zudem das Hinspiel mit 3:2 in der MBS-Arena gewinnen konnte. „Deshalb wollen wir uns diesmal revanchieren“, kommt von SC-Kapitänin Anne Hölzig gleich eine Kampfansage, die auch ihrem Coach gefallen dürfte. Die Außenangreiferin ergänzt: „Wir haben uns mit dem 3:0-Sieg gegen Straubing Selbstvertrauen geholt. Natürlich ist Münster eine ganz andere Herausforderung. Aber die 2:3-Niederlage im Hinspiel hätte nicht sein müssen, deshalb wollen wir uns nun die Punkte wieder zurückholen.“

Ein Sechs-Punkte-Spiel

Sportdirektor Toni Rieger sieht das nicht anders. „Bei uns kämpfen zwar einige Spielerinnen mit Erkältungssymptomen, aber das darf keine Ausrede sein. Das ist eines der wichtigsten Spiele der Rückrunde. Unser Ziel muss es sein, diese Partie zu gewinnen. Auf jeden Fall wollen wir Punkte mitnehmen. Das ist im Kampf um Platz vier ein Sechs-Punkte-Spiel.“

Rieger, der gestern seinen 42. Geburtstag feierte, hat einen Wunsch: „In der Halle in Münster ist es immer ein bisschen schwierig. Da haben alle Mannschaften ihre Probleme. Aber wir haben dort noch nie gewonnen und es wird Zeit für einen Sieg in Münster.“ Er betont: „Wir müssen daran glauben“, und will seinem Team den Rücken stärken.

Münster mit zwei Spielen binnen 24 Stunden

Naranjo Hernandez hatte seiner Mannschaft nach dem Mittwochabendspiel am Donnerstag trainingsfrei gegeben. Am Freitag wurde wieder am hohen Netz gearbeitet. Am Samstag erfolgt die Anreise.

Auch Münster hatte am Mittwochabend ein Spiel und gewann 3:2 in Suhl. Am Samstag müssen die Unabhängigen bereits gegen den VC Olympia Berlin antreten, ehe 24 Stunden später das nächste Heimspiel gegen Potsdam erfolgt. Rieger will aus diesem Doppelspieltag für den USC keinen Vorteil für seine Mannschaft ableiten. „Wir werden uns das Spiel auch nicht anschauen. Das wird ja gegen uns eine ganz andere Partie. Außerdem wird Münster den Fokus eher auf das Spiel gegen uns richten und gegen den VC Olympia die eine oder andere Akteurin schonen. Denn auch für Münster steht viel auf dem Spiel. Sie haben ebenso wie wir eine sehr junge Mannschaft. Aber wie gesagt: Es wird Zeit für einen Sieg gegen Münster.“

Verschnupfte Nase hin oder her: Naranjo Hernandez will alles daran setzen, seine Mannschaft bestmöglich vorbereitet und hochmotiviert in Münster auflaufen zu lassen. „Wir müssen bereit sein, unser bestes Volleyballspiel zu zeigen“, so der Spanier.

Konkurrent um Platz vier Während die Volleyballerinnen des SC Potsdam heute nach Münster reisen, spielen die Gastgeberinnen gegen den VC Olympia Berlin. Mit dem zu erwartenden Dreier können die Münsteranerinnen (22 Punkte) nach Punkten mit dem SC Potsdam (25) gleichziehen und aufgrund des besseren Satzverhältnisses sogar in der Tabelle vorbeiziehen. Auch die Ladies in Black Aachen, die mit 24 Punkten nur einen Zähler hinter Potsdam liegen, spielen heute gegen Meister Schwerin. Mit einem Punktgewinn würde auch Aachen vor Potsdam liegen, zumal die Ladies in Black am Sonntag auch noch den VC Olympia zu Gast haben. Bei einer Niederlage gegen Münster würde Potsdam wohl auf Platz sechs abrutschen. Der SC hat in zehn Jahren noch nie in Münster gewonnen.

Von Peter Stein