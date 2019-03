Potsdam

Für die Volleyballerinnen des SC Potsdam beginnt bei noch vier ausstehenden Spielen der Endspurt in der Hauptrunde der Bundesliga. „Wir haben ein schweres Restprogramm“, sagte Antonia Stautz. Damit meint die Außenangreiferin nicht nur die nächste Partie am Samstag (19 Uhr) beim Rekordmeister, Pokalsieger und Tabellenzweiten Schweriner SC.

Der wenig überzeugende Auftritt zuletzt gegen Dresden sei abgehakt. „Da lief einiges schief“, meinte Antonia Stautz. „Wir hatten jetzt zweieinhalb Tage frei und bereiten uns zielstrebig auf Schwerin vor. Alle sind fit. Wir wissen, worum es geht. Wir wollen in jedem Spiel Punkte mitnehmen.“ Schwerin sei zwar klarer Favorit, aber beim 2:3 im Pokal-Halbfinale habe sich gezeigt, dass auch gegen ein Topteam etwas möglich sei. „Wir sind alle sehr motiviert“, bestätigte die Spielerin.

Platz vier verteidigen

„Unser Hauptziel ist es, Platz vier zu verteidigen und damit eine gute Ausgangsposition für das Playoff-Viertelfinale zu haben“, meinte Sportdirektor Toni Rieger. „Wenn Aufschlag und Annahme wieder funktionieren, dann haben wir auch in Schwerin eine Chance. Jeder Punkt kann entscheidend sein, Platz vier zu behaupten.“ Zwar liegen die Ladies in Black Aachen als Fünfte noch fünf Punkte hinter dem SC, aber Vilsbiburg als Sechstplatzierter mit sechs Punkten Rückstand und einem Spiel weniger gilt ebenso als harter Rivale. Am 16. März kommt es in Potsdam zum direkten Duell mit dem Team aus Bayern. „Aber so weit schauen wir noch nicht“, sagte Rieger. „Jetzt wollen wir erst einmal in Schwerin das Bestmögliche herausholen.“

Von Peter Stein