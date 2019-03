Schwerin

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam konnten sich am Samstag beim Rekordmeister und Pokalsieger Schweriner SC zwar steigern, aber am Ende reichte es nicht, um Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Der lautstarke mitgereiste Anhang musste mit ansehen, wie die Havelstädterinnen vom Tabellenzweiten binnen 74 Minuten mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) abgefertigt wurden.

Trotzdem wollte Teammanager Eugen Benzel kein negatives Fazit ziehen: „Die Mannschaft hat nach dem Dresden-Spiel eine Reaktion gezeigt. Wir haben uns im Verlaufe des Spiels auch gesteigert.“ Hauptverantwortlich dafür war die Hereinnahme von Kapitän Anne Hölzig für Eva Hodanova auf der Außen-Annahme-Position. Erstere zeigte einige gute Aktionen im Angriff gegen einen starken Schweriner Block und wurde am Ende auch zur wertvollsten Spielerin der Gäste gekürt.

Mindestens ein Satzgewinn war möglich

Im ersten Satz lagen die Potsdamerinnen bei der zweiten technischen Auszeit bereits 8:16 zurück, ehe endlich mal drei Punkte in Folge gelangen. Dann folgten wieder zu viele Eigenfehler. Im zweiten Satz war bis zum Schluss alles offen, ehe es an der Seitenlinie hektisch wurde. SCP-Trainer Guillermo Naranjo Hernandez sah die Rote Karte, weil die Schiedsrichterentscheidungen für ihn nicht nachvollziehbar waren. Die Hektik übertrug sich auf das Feld, Potsdam beging Fehler in der Rotation. Das brachte Schwerin den Vorteil. Im dritten Satz lagen Hölzig und Co. lange vorn, aber in der Endphase zeigte Schwerin seine Klasse und hatte beim Aufschlagnetzroller von Denise Hanke das nötige Quäntchen Glück.

Für die Potsdamerinnen steht nun die Woche der Entscheidungen im Kampf um Platz vier mit den Heimspielen gegen Suhl (Mittwoch) und Vilsbiburg (Samstag) an.

Von Peter Stein