Potsdam

Am Sonntagabend noch live auf dem TV-Bildschirm bei der RTL-Show „Dancing on Ice“ in Köln, am Montag schon wieder in seinem Wohnzimmer im Potsdamer Luftschiffhafen: Kevin Kuske war dabei, als die neue Stele für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang auf dem „ Walk of Fame“ des Potsdamer Sports vor der MBS-Arena aufgestellt wurde. Denn er hat maßgeblichen Anteil daran. Neben Gold für seine Bob-Kollegin Lisa Buckwitz gab es für den Eis-Herkules zum Abschluss seiner großartigen Karriere noch einmal Silber im Vierer.

Auf vier Stelen verewigt

Damit hat Kuske bei fünf Olympischen Spielen viermal Gold und zweimal Silber gewonnen, ist der erfolgreichste Bobsportler der olympischen Geschichte. „Dass ich damit auch meinen ehemaligen Piloten André Lange überholt habe, macht mich stolz. André hatte mir damals in Pyeongchang gleich gratuliert“, erinnert sich der Potsdamer. Der 40-Jährige ist nun auf vier Stelen der Ruhmesallee des Potsdamer Sports vertreten. „Das macht mich schon ein wenig stolz“, meint er. „Wenn ich an die anderen Namen, die hier stehen, denke, dann sind das die Helden der Vergangenheit. Als junger Sportler brauchst du Vorbilder. Deshalb stehen diese Stelen genau an der richtigen Stelle. Viele Jungen und Mädchen gehen hier täglich auf dem Weg zum Training vorbei. Ich hoffe, die Erfolge der Vergangenheit motivieren sie dazu, uns nachzueifern. Bei mir war das jedenfalls so. Die Stelen sehen auch noch gut aus.“

Bei „Dancing on Ice“ in der dritten Runde

Apropos gut aussehen. In der zweiten Folge bei „Dancing on Ice“ machte der Kufenflitzer mit seiner Partnerin Myriam Leuenberger wieder eine gute Figur. Allerdings gab es gleich zu Beginn einen kleinen Stolperer und nach der anderhalbminütigen Kür zur Musik „Legendary“ von Welshly Arms musste die Sportlerlegende tatsächlich ins Stechen und drehte dort noch eine Extra-Pirouette, die auch Doppel-Olympiasiegerin Katarina Witt in der Jury beeindruckte. Aber Kuske behielt in der K.o.-Runde die Nerven und setzte sich durch. „Da kam mir meine Sportlermentalität zu gute. Ich gebe nicht so schnell auf. Nun will ich auch die nächste Runde überstehen.“

Am nächsten Sonntag muss er in Köln wieder ran und bis dahin die neue Kür mit seiner Partnerin einstudieren. „Das wird wieder eine große Herausforderung“, gibt der Sportstudent, der künftig als Trainer arbeiten will, zu.

Dass er es bis zu den nächsten Olympischen Spielen 2022 als Eiskunstläufer schafft, glaubt er indes nicht. „Mein Name steht nun auf vier Stelen. Das bleibt für die Ewigkeit. Ich kann mit meiner Sportlerkarriere zufrieden sein.“ Das heiße ja nicht, dass er nicht weitere Herausforderungen annimmt. Demnächst ist er in der vierten Staffel von „Ewige Helden“ bei Vox im Duell mit Ex-Sportgrößen wie Sven Hannawald, Britta Heidemann oder Christian Ehrhoff zu sehen.

Von Peter Stein