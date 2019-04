Potsdam

Mit einem Freudensprung ins 27 Grad warme Nass nahmen am Montag Fabian Liebig und seine Trainingspartner vom Bundesstützpunkt Moderner Fünfkampf die Schwimmhalle im Luftschiffhafen wieder in ihren Besitz. „Es ist super, wieder hier schwimmen zu können. Da ist alles gewohnt und wir haben wieder mehr Platz auf den langen 50-Meter-Bahnen“, sagte der Mixed-Weltmeister. „Die neuen Fliesen sind okay“, ergänzte Marvin Dogue, WM-Fünfter im Einzel im Modernen Fünfkampf. Am meisten freue er sich über das wärmere Wasser und die wieder kurzen Wege. „Aber das war ja eher ein Luxusproblem“, meinte er.

Neun Monate im Ausweichbecken

Wegen der neunmonatigen Sanierung – seit dem 1. Juli 2018 war die Schwimmhalle im Luftschiffhafen geschlossen – mussten die Sportler vom

Die Fünfkämpfer Fabian Liebig, Marvin Dogue und Janine Kohlmann (v.l.) freuen sich über die sanierte Schwimmhalle im Luftschiffhafen. Quelle: Peter Stein

Olympiastützpunkt, von der Uni Potsdam, von der Sportschule und aus den Vereinen ins „blu“ sowie ins Kiezbad Am Stern ausweichen. „Optimal war das nicht“, meinte Jörg Hoffmann, leitender Bundesstützpunkttrainer Schwimmen. Nicht nur seine Olympia-Kandidaten mussten da früh aufstehen, bereits um 6 Uhr morgens begann beispielsweise im „blu“ das Training. Meist konnte nur quer im Becken trainiert werden, das heißt auf 25 Metern. Wenn die Asse da bis zu sechs Kilometer pro Schwimmeinheit abspulten, war das schon eine besondere Herausforderung, zumal es auf den Bahnen sehr eng wurde. „Ein Brustschwimmer ist eben langsamer unterwegs als ein Rücken- oder Freistilschwimmer, da waren Karambolagen nicht zu vermeiden“, berichtete Hoffmann. Doch bereits in diesem Monat stehen die WM-Qualifikationen an. „Das Gefühl für die lange Bahn ist selbst den erfahrenen Athleten wie Christian Diener etwas abhanden gekommen. Wir müssen jetzt sehen, was machbar ist“, so der Trainer weiter.

Sanierungskosten 1,4 Millionen Euro

Immerhin haben die Bauarbeiter den Zeitplan eingehalten, wenngleich die Sanierung mit 1,4 Millionen Euro rund 250 000 Euro teurer war als ursprünglich geplant. Im Beckenumlauf und im darunterliegenden Technikgang hatte es Feuchtigkeitsschäden und Risse im Beton gegeben. Nach der Reparatur der Betonschäden wurde die Halle neu gefliest. Die Kosten werden durch die Stadt Potsdam getragen ebenso die 637 000 Euro Mehrkosten für die längeren Öffnungszeiten in den anderen Stadtbädern, die etwa 40 000 Mehrbesuche durch „Umzügler“ aus dem Luftschiffhafen hatten.

Auf dem Weg zu Olympia 2020

Claudia Adermann, Cheftrainerin und Lehrertrainerin der Modernen Fünfkämpfer, dankte noch mal im Namen der Sportler: „Wir wurden im ,blu’ sehr gut aufgenommen, die Mitarbeiter haben uns unterstützt. Aber natürlich sind wir froh, dass die Zeit der Pendelei nun vorbei ist.“ Immerhin stecken ihre Top-Athleten schon längst in der Weltcup-Saison, in der es bereits um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geht. Neben den Assen freuten sich gestern auch die Schwimm-Senioren vom OSC, ihre Wassergymnastik im sanierten Becken durchführen zu können.

Aubel dankt Sportlern und Badegästen Potsdams Sportbeigeordnete Noosha Aubel erklärte: „Ich freue mich, dass die Arbeiten in der Schwimmhalle im Luftschiffhafen pünktlich abgeschlossen wurden und die Sportlerinnen und Sportler nun wieder an ihrem gewohnten Standort trainieren können. Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen Sportlerinnen, Sportlern und Badegästen in den anderen Potsdamer Bädern für ihr Verständnis und die Bereitschaft, während der Bauzeit zusammenzurücken.“ Im „blu“ und im Kiezbad Am Stern sind ab sofort wieder die regulären Öffnungszeiten und Belegungspläne gültig.

Von Peter Stein