Potsdam

Auswärtserfolg für den 1. VfL Potsdam in der dritten Handball-Liga Nord: Das Team siegte am Sonnabend beim SV Anhalt Bernburg mit 29:23 und verbesserte sich in der Tabelle auf den sechsten Rang. Nach der ersten Halbzeit hatte der VfL mit 15:12 geführt.

VfL-Trainer Daniel Deutsch lobte: „Wir haben über die gesamte Spielzeit geführt und konnten auch einige schwierige Phasen in Unterzahl überstehen. Es war gut zu sehen, wie wichtig Matti Spengler für uns ist. Er und Levi Schwark haben eine gute Partie auf der rechten Rückraum-Position gespielt.“ Matti Spengler war nach einer Verletzung ins Team zurück gekehrt – und der VfL nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die beiden Topteams Hildesheim und Rostock wieder in die Erfolgsspur. Bereits das Hinrundenduell hatte der VfL gegen den Tabellenelften aus Sachsen-Anhalt souverän gewonnen, die Adler siegten in der heimischen MBS-Arena mit 32:27. Nun folgte der höchste Auswärtserfolg der laufenden Spielzeit.

Trainer Deutsch: „Insgesamt haben wir in Bernburg nach der hohen Niederlage zu Hause gegen Rostock Charakter bewiesen. Mit dieser Art und Weise wollen wir auch die restlichen Spiele bestreiten.“ Am 7. April empfängt der VfL nun den MTV Braunschweig.

Von MAZ