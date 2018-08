Dagur Sigurðsson befindet sich derzeit mit der japanischen Handball-Herren-Nationalmannschaft auf einer Bildungsreise in der Region – am Freitagabend tritt das Team in der brandenburgischen Landeshauptstadt gegen den Drittligisten 1. VfL Potsdam an. Dritter Teilnehmer des Turniers in der MBS-Arena am Luftschiffhafen ist ein Bundesligist.