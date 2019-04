Wittenberge

Einen recht erfolgreichen Auftritt hatten die Sportschützen der Wittenberger Schützengilde beim 24. Glaspokal der Brücker Sportschützen in den Luftdruckdisziplinen. Die dabei erfolgreichste Elbestädterin war Josephine Krumm, die souverän die Schülerklasse mit der Luftpistole dominierte und mit persönlicher Bestleistung von 180 Ringen den Siegerpokal entgegennahm. Platz drei in dieser Altersklasse ging an Teamkamerad Kalle Böttcher (130), Vierter wurde Ramon Hülse (alle Wittenberge/115).

Einen Sieg in der gleichen Disziplin verbuchte auch Florian Nieß in der Klasse Jugend. Zweiter wurde Nick Elfner, der bei den Junioren den Sieg nur knapp verpasste. Platz zwei belegte auch Thomas Gerlieb. Der Wittenberger Schütze musste sich bei den Herren dem ringgleichen Markus Wickidal (beide 368) vom gastgebenden Verein nur durch die schlechtere letzte Serie beugen. Roswitha Warnau wurde in der Klasse Seniorinnen I in der Disziplin Luftpistole Auflage Vierte. Hans Peter Reitzig landete in der gleichen Disziplin in der Seniorenklasse II im Mittelfeld.

Von Jörg Dittmann