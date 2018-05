Berlin

Der Fototermin für einen Sponsor bot Spekulationen breiten Raum. Diskus-Olympiasieger Robert Harting posierte am Donnerstag vor einem Müllauto für das 77. Internationale Stadionfest (Istaf) am 2. September. Doch zum Entsorgen ist dem dreimaligen Weltmeister längst noch nicht zumute, wenngleich er heute in exakt 100 Tagen beim Istaf im Berliner Olympiastadion seine Abschiedsvorstellung geben wird. Mit „Der letzte Schrei“ haben die Istaf-Macher das Werbebanner samt dem Protagonisten für Deutschlands größtes Leichtathletik-Meeting plakatiert.

Die EM-Norm noch nicht erfüllt

Hartings Markenzeichen ist nicht nur der Urschrei, den er der davonfliegenden zwei Kilo schweren Scheibe hinterherbrüllt, sondern der Mann zerreißt im Jubelrausch auch Trikots. Doch im Moment sind derartige Siegergebaren für den gebürtigen Cottbuser fehl am Platze. Denn er ist aktuell nicht mal hierzulande mehr der Chef im Ring. Nur auf Platz fünf mit 63,67 Meter liegt er in der deutschen Rangliste, die sein jüngerer Bruder Christoph Harting mit 67,59 Meter souverän anführt. Ergo muss Harting, der Ältere, um seine Qualifaktion für die Leichtathletik-Europameisterschaften drei Wochen vor dem Istaf in seinem „Wohnzimmer“ Olympiastadion bangen. Denn nur drei Startplätze stehen zur Verfügung, die EM-Norm beträgt 64,00 Meter.

Härtetest steht an

Aber der 33-Jährige vom SCC Berlin hat in seiner langen Karriere spätestens seit dem ersten Kreuzbandriss 2014 schon eine Menge mitgemacht, kennt die Situation und weiß mit seinem lädierten Körper umzugehen. Ein Teilabriss der Quadrizepssehne im rechten Oberschenkel behindert ihn, macht die Abschiedssaison zum Balanceakt. „Wenn 50 Prozent Antriebsleistung auf einem Bein fehlen, ist es schwer, Leistung aufzubauen“, sagt Harting, der nun mal ein Kraftwerfer ist. Aber er bleibt – zumindest nach außen hin – cool. „Es fühlt sich nicht nach Aufgeben an. Ich muss auf den ärztlichen Rat achten, aber ich werde die Norm schaffen und will, wenn es darauf ankommt, weit werfen.“

Dazu hat er sich einen Härtetest auferlegt. Am 31. Mai startet er zunächst in Rom, danach folgen vom 8. bis 12. Juni drei Wettkämpfe binnen vier Tagen – allesamt im Ausland. Dabei verschwende er keinen Gedanken daran, dass es jeweils der letzte Auftritt in dem Wettkampfort sei. „Da bin ich voll auf die Leistung fokussiert. Der Abschied spielt da keine Rolle“, sagt der Student.

Dafür sei beim Istaf immer noch Zeit. Seit 2008 – also exakt zehn Jahre – hat er dort seine Visiten karte abgegeben und ist zum Publikumsliebling wie -magneten avanciert. Die Bühne Olympiastadion dürfte gerade groß genug sein für einen großen Athleten wie Harting. Bis dahin wird er sich quälen müssen.

Von Peter Stein