In der neuen MAZ-Serie „EM-Geschichten“ kommen in den nächsten Monaten bis zum Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaften am 7. August im Berliner Olympiastadion erfolgreiche Brandenburger zu Wort. Den Anfang macht Joachim Kirst, Europameister im Zehnkampf 1969 und 1971.