Kremmen

Es war ein Freitag, an dem es in Kremmen mit dem Fußball so richtig losging, das ist bis heute genau verbrieft. Im Gasthaus „Zur Bürgerkrone“ nahm die Erfolgsgeschichte ihren Anfang. 13 junge Männer gründeten dort am 9. Juli 1920 den FC Kremmen und hauchten dem Fußball in der Ackerbürgerstadt im Rhinluch Leben ein.

Zuerst dienten zwei mächtige Kastanienbäume als Torpfosten. Daran ist heute nicht mehr zu denken. Das Sportplatzgelände an der Straße der Einheit ist längst der ganze Stolz der Kremmener. 2010 kam ein neues Vereinsheim hinzu. Die Spielfläche gleicht einem grünen Teppich. Sogar die U21-Nationalmannschaft war 2007 mal da. „Da müssen wir uns beim Golfplatz Wall bedanken“, sagt Sandy Lüdtke, der Sportliche Leiter des Clubs. Die Rasenexperten helfen mit Fachwissen und Technik immer gerne aus. „Dazu kommt ein Kern von etwa zehn Leuten, auf die man sich immer verlassen kann“, sagt Lüdtke. Der sei zwar kleiner geworden, aber das sei ja nicht nur in Kremmen so, glaubt das Vorstandsmitglied. „Für den Platz bräuchte man eigentlich eine 40-Stunden-Stelle“, rechnet Lüdtke vor. Oft helfe auch der städtische Wirtschaftshof aus.

Thomas Heyer übernimmt

Einer, der den FCK in- und auswendig kennt, wird nun in der neuen Saison die Geschicke der Männermannschaft in der Kreisoberliga Oberhavel/

Thomas Heyer (l.), FC Kremmen Quelle: verein

Barnim lenken: Thomas Heyer. „In erster Linie möchte ich den Kremmener Fußball erhalten und wieder interessanter machen“, sagte der Mann, der am 20. Juni seinen 51. Geburtstag feiert, bei seiner Vorstellung. 45 seiner Lebensjahre hat der aktuelle Co-Trainer, der nun in die erste Reihe rückt, beim FCK verbracht. Als Kind hat er im Club mit dem Kicken angefangen – und ist bis heute dabei geblieben. Nach einigen Überlegungen sei man bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Falk Franke schnell auf den zuverlässigen Mann aus den eigenen Reihen gekommen. „Jetzt wollen wir sehen, dass wir für Thomas noch den passenden Partner zur Unterstützung finden“, so Sandy Lüdtke, der außerdem daran arbeitet, eine schlagkräftige Truppe für die neue Saison an den Start zu bringen. „Wir hoffen, dass es dann wieder vorwärts geht.“

Das Jubiläum wird vorbereitet

Pünktlich zum großen Jubiläum. Denn das rückt schon langsam in Sichtweite. Im Jahr 2020 feiert der FC Kremmen seinen 100. Geburtstag. Das soll gefeiert werden. Sandy Lüdtke kann sich eine Projektgruppe vorstellen, die das Jubiläum vorbereitet. Erste Ideen gebe es schon. „Die saugt man so auf“, sagt der Funktionär.

Ganz aktuell stehen aber die kurzfristigen Termine im Fokus des FCK-Vorstands um Vereinschef Mathias Mrosewski. Etwa das WM-Public Viewing auf dem Sportplatz, Nachwuchsturniere, der Spargelhof-Cup der Männer oder das Fußballcamp für die Junioren. Immer ein Thema ist auch die traditionsreiche Hallenturnierserie im Winter. Das Männerturnier in der benachbarten Stadtparkhalle ist längst ein fester Termin im Kalender vieler Fußballfans in Oberhavel und darüber hinaus. „Im September geht die Planung wieder richtig los“, verrät Sandy Lüdtke. Aber der Sportliche Leiter gibt sich entspannt: „Auch da sind wir längst ein eingespieltes Team.“

Von Christoph Brandhorst